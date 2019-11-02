KKTC'de yürek yakan kaza; polis ile eşi kazada öldü

YILIN EN ÇOK İZLENEN FİLMLERİ BELLİ OLDU Türkiye'de yaklaşık 43 milyon izleyicinin sinema salonlarını doldurduğu 10 ayda, yılın en çok izlenen 10 filmi açıklandı. En çok izlenen filmlerden ilk ikisi yerli yapım oldu.