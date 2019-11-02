Şehir Hatları'ndan önemli duyuru
Şehir Hatları: Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz saat 16.00 itibariyle iptal edilmiştir.
|02 Kasım 2019 16:27
|Yazdır
Şehir Hatları, Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı nedeniyle boğaz trafiğinin kapatıldığını ve tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Şehir Hatlarının Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz 16.00 itibarıyla iptal edilmiştir." denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kadın yönetici, 700 yıllık TİGEM'i kara geçirdi
02 Kasım 2019 16:09
|Orman işçilerine mesleki yeterlilik belgesi veriliyor
02 Kasım 2019 15:07
|Fahri trafik müfettişi sayısı 35 bine çıkıyor
02 Kasım 2019 14:50
|Hudut ve Sahiller, 15 yıl sonra görevde yükselme sınavı açtı
02 Kasım 2019 12:13
|Başsavcı, 'öğrencilere kıyafet yardımı' şartıyla uzlaştı
02 Kasım 2019 11:20
|Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi
02 Kasım 2019 09:45
|Çakar lamba yasağına uymayana ceza yağdı
02 Kasım 2019 08:25
|Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti
01 Kasım 2019 20:26
|İstanbul'u 9 ayda 11 milyon 342 bin 822 turist ziyaret etti
01 Kasım 2019 19:57
|Bozok Üniversitesi iki öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti
01 Kasım 2019 18:45