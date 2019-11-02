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700 yıllık tarihi han, butik otel olarak hizmete girdi

Tokat'ta, Selçuklu döneminden kalan ve Cumhuriyet döneminde 50 yıl süresince Yazmacılar Hanı olarak kullanılan, son 30 yıldır atıl durumdaki 700 yıllık tarihi yapı restore edilerek butik otele dönüştürüldü. Butik otelin açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan yaptı.
 02 Kasım 2019 16:31
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700 yıllık tarihi han, butik otel olarak hizmete girdi

Kent merkezinde, Cami Kebir Mahallesi'nde Tokat Kalesi'nin alt kısmında bulunan 700 yıllık tarihi handa restorasyon çalışmaları sona erdi. Butik otele çevrilen Yazmacılar Han'ın açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, İl Emniyet Müdürü Göksel Toplaoğlu'nın katılımı ile gerçekleştirildi. 30 yıldır atıl durumda bekleyen eser restorasyon çalışması ile butik otel haline getirildi. Tarihi hanın alt kısımlarında bulunan dükkanların oda içerisinden tarihi yapıların kemerlerinin görünmesi için tabana cam korumalık yapılırken, oda dizaynında ise Tokat yazması motiflerinin kullanıldı

Yazmacılar hanın bir kitabesinin olmadığını söyleyen işletme sahibi Özkan Gündüzlü, "Maalesef Tokat'ta birçok eserin olduğu gibi bunun da bir kitabesi yok. Ama Kültür Müdürlüğü yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Selçuklu mimarisi olduğu, daha sonra Osmanlı döneminde bazı bölümlerin eklendiği, 1880 yılında da tadilat kitabesi olarak da kapının girişinde Rumca ve Osmanlıca Merkukoğlu yazan bir tadilat kitabesi var. Cumhuriyet döneminde son 50 yıldır da yazmacılık üzerine bir han olarak kullanılmış" dedi.

İnşaat taahhüt ihalelerini takip ettiğini ve eski Yazmacılar Hanı'nın butik otel ilanını gördüğünü ifade eden Özkan Gündüzlü, "O gece sabaha kadar uyuyamadım. Biz burayı almalıyız ve bu tarihi ayağa kaldırmalıyız düşüncesi ile aldık. Bugün ise herkesten güzel yorumlar alıyoruz" diye konuştu.

Butik otel yapımı sırasında odalarda ve dekorlarda kullandıkları tüm ürünlerin Tokat'a ait olduğunu kaydeden Özkan Gündüzlü, "Döşemeleri cam yaptık. Çünkü aşağıda burası kadar bir tarih olduğunu göstermek istedik. Dükkanların kubbelerini kemerlerini göstermek amaçlı uyguladığımız bir yapım tekniğiydi. Bu da insanların çok ilgisi çekti. Yazma desenleri ile perdelerimizi, sedirlerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizde, Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla turizm sektörü, kültür turizm alanı stratejik bir sektör ilan edildi ve ülkemizin bu potansiyelinin çok daha hızlı bir şekilde ürünlere dönüştürülen bu ürünlerden daha fazla kazanç sağlaması için bir seferberlik ilan edildi adeta. Turizm sektörünün sıkışık olması şu anlama geliyor; ülkemizin diğer bakanlıkları, kamu kurumları, ülkemizin tüm imkanlarını turizm ürünlerimizi bir an önce hayata geçirmek ve bunu tanıtmak anlamında tüm kurumların destek olması anlamına geliyor. Biz bir yıllık süreçte diğer bakanlıklarımızdan da bu desteği görüyoruz. Dolayısıyla ülkemizin turizm hedefleri oldukça büyük. 2019 yılı itibari ile biz 35 milyar dolar turizm geliri elde edeceğiz. Dokuz aylık gerçekleşmeler bunu gösteriyor. Ama 2023 yılında, Türkiye Cumhuriyetinin 100'üncü yılında biz bunu 65 milyar dolara yükselteceğiz. Bu da başta cari açığımız olmak üzere ülkemizin birçok sorununun çözülmesi anlamına geliyor. İş, kazanç ve refah anlamına geliyor. Bundan da tüm Türkiye'nin vatandaşlarımızın gelir payı alması anlamına geliyor. Tokat'ta önümüzdeki yıllarda bu paydan üzerine düşen payı alacaktır. Çünkü bunu fazlası ile hak ediyor, çok büyük bir potansiyele sahip" diye konuştu.
DHA
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