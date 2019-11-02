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İmamoğlu: Biz oraya Whatsapp grubu kurmaya gitmedik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki ay önce kendisi de dahil 30 büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesine değinerek "Bir tane WhatsApp grubu kuruldu. WhatsApp grubu kurulsun diye biz oraya gitmedik. İki ay önce verilen bu sözün yerine gelmesini istiyoruz" dedi.
 02 Kasım 2019 16:38
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İmamoğlu: Biz oraya Whatsapp grubu kurmaya gitmedik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile 29. İstanbul Sanat Fuarı'nın açılışlarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte gerçekleştirdi.

İmamoğlu, TÜYAP Kitap Fuarı açılışı sırasında, İBB'nin Boğaz köprülerinden elde edilen yüzde 10'luk gelirden mahrum bırakılacağı yönünde duyumlar olduğuna yönelik soruya, "Ben, duyumlara çok takılmıyorum, ama şuna takılıyorum: Biz iki ay önce, Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetiyle, 30 büyükşehir belediye başkanı olarak Ankara'daydık. Sayın Cumhurbaşkanı, ki biz öneriyi vermiştik, bir komisyon kurulması, 3 CHP'li 3 AK Partili, hatta içinde 6 bakanımız vardı, Sayın Fuat Oktay'ı bu konuda görevli kıldı. 'Bir toplantı yapın' dedi. Tam iki ay önce. Bir tane WhatsApp grubu kuruldu. WhatsApp grubu kurulsun diye biz oraya gitmedik. İki ay önce verilen bu sözün yerine gelmesini istiyoruz" yanıtını verdi.

Memurlar.Net
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