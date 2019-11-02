1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Devamsız öğrencinin velisine para cezası yeni uygulama değil'

MEB:"Söz konusu düzenleme İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 55'inci maddesinde yer almaktadır. Bakanlığımız tarafından İl Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilen yeni bir yazı bulunmamaktadır"
 02 Kasım 2019 16:40
Yazdır
'Devamsız öğrencinin velisine para cezası yeni uygulama değil'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğunu okula göndermeyen velilere idari para cezası verilmesine yönelik uygulamanın İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 55'inci maddesinde yer alan bir düzenleme olduğu bildirildi.

MEB'den yapılan açıklamada, medyaya yansıyan "Devamsız öğrencinin velisine para cezası" başlıklı haberler nedeniyle bilgilendirme yapılması gereğinin doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Söz konusu düzenleme İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 55'nci maddesinde yer almaktadır. Bakanlığımız tarafından İl Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilen yeni bir yazı bulunmamaktadır. Habere konu alan yazı, bazı İl Milli Eğitim müdürlükleri tarafından hatırlatma amacıyla yerel düzeyde paylaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 55'inci maddesine göre, öğrencilere okul idaresince verilen bir yıl içerisindeki maksimum 15 günlük izin veya hastalık, deprem, sel gibi afetler haricinde; çocuğunu okula göndermeyen, verilen izin müddetini geçiren, geç nakil yaptıran, okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren, çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okula bildirmeyen velilere cezai yaptırım uygulanabiliyor.

Bu durumları gerçekleştiren veli, vasi veya aile başkanları, okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde ise mülki amirliğe bildiriliyor. Muhtarlar ve mülki amirler en geç 3 gün içerisinde durumun veliye tebliğini sağlıyor.

Veliye gönderilen tebliğde, okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi halinde idari para cezasıyla cezalandırılacağı bildiriliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu: Biz oraya Whatsapp grubu kurmaya gitmedik
02 Kasım 2019 16:38		 Yapılan son ankete göre partilerin oy oranları
02 Kasım 2019 15:55
Şamil Tayyar'dan Arınç'a tepki... Savcılar göreve
02 Kasım 2019 15:39		 Bülent Arınç, KHK'larla ilgili sözlerine açıklık getirdi
02 Kasım 2019 15:19
Soylu: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz
02 Kasım 2019 15:15		 İkinci yargı paketiyle ömür boyu nafaka sona eriyor
02 Kasım 2019 15:00
'Tapu harcı gerçek değer üzerinden alınacak'
02 Kasım 2019 14:55		 'Daha güçlü olmak, daha büyük bir ülke olmak durumundayız'
02 Kasım 2019 13:26
Özhaseki: Bunların belediyeciliği bu kadar!
02 Kasım 2019 13:21		 TBMM'deki sandalye dağılımında son durum
02 Kasım 2019 12:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden biriyiz16:46 - İran'ın otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak16:40 - MEB: Devamsız öğrencinin velisine para cezası yeni uygulama değil16:38 - İmamoğlu: Biz oraya Whatsapp grubu kurmaya gitmedik16:36 - 'Salda Gölü kenarında betonlaşma olmayacak'16:31 - 700 yıllık tarihi han, butik otel olarak hizmete girdi16:27 - Şehir Hatları'ndan önemli duyuru16:23 - KKTC'de yürek yakan kaza; polis ile eşi kazada öldü16:17 - Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor16:13 - Ordu'da, barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma
16:09 - Kadın yönetici, 700 yıllık TİGEM'i kara geçirdi16:05 - Lüks kruvaziyer Zeyport Limanı'na demirledi16:01 - Terör örgütü PKK/YPH/KCK hainlikte sınır tanımıyor15:55 - Yapılan son ankete göre partilerin oy oranları15:51 - İsimsiz kahramanlar: Organ nakli koordinatörleri15:47 - Emirates, Ankara'ya kabin görevlisi alımına geliyor15:43 - Erdoğan'ın direktifleriyle 'sniper tüfeği' üretildi15:39 - Şamil Tayyar'dan Arınç'a tepki... Savcılar göreve
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak
YÖK, benzer içerikli önlisans ve lisans bölüm adlarını birleştiriyor
İkinci yargı paketiyle ömür boyu nafaka sona eriyor
7 il milli eğitim müdürünün asalet kararnamesi çıktı
Zeydan Karalar, 500 işçinin daha işine son verdi
Başsavcı, 'öğrencilere kıyafet yardımı' şartıyla uzlaştı
Kadın dolandırıcı doktor ve polis dahil 5 milyon dolandırdı
Yapılan son ankete göre partilerin oy oranları
Esra Erol'a 'özel hayatın ifşası' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemi
Üniversite iki kez kapatmayı teklif etti. YÖK, atıl fakülteleri kapatmadı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 2
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 2
çok güzel hareketler bunlar 1
sakallı kızlar 1
Burak Yılmaz 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 2
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 5
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 4
pilot kalem 1
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam