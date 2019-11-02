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Kenevir ekim alanları uydudan tespit edilecek

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesince kenevir ekili alanların uydularla belirlenmesine yönelik geliştirilen projeyle, ulaşılması imkansız gibi görülen bölgelerdeki kenevir alanları tespit edilebilecek.
 02 Kasım 2019 17:06
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Kenevir ekim alanları uydudan tespit edilecek

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesince kenevir ekili alanların uydularla belirlenmesine yönelik geliştirilen projeyle, ulaşılması imkansız gibi görülen bölgelerdeki kenevir alanları tespit edilebilecek.

Fakültenin Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Başayiğit ve beraberindeki heyet, izinli kenevir alanının bulunduğu Burdur'da çalışma yaptı.

Yedi kişiden oluşan ekibin, iki yıl üzerinde çalıştığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından da desteklenen projede, uydu görüntüleri, drone ve yazılımsal teknik yöntem kullanılarak kenevir alanlarının tespit edilebildiği sonucuna ulaşıldı.

Bilgisayar destekli yöntemle kenevir ekili alanların uydularla belirlenmesine yönelik geliştirilen projeyle, buraların takibi, verimi ve kalite özelliklerinin tespit edilmesi sağlandı. Binlerce hektar genişliğinde büyük ovalarla, bir dekardan daha küçük alanların tespiti, izlenmesi mümkün olacak, ulaşılması imkansız gibi görülen bölgelerdeki kenevir alanları belirlenebilecek

"Kolluk kuvvetlerimize çok büyük katkı sağlayacaktır"

Prof. Dr. Levent Başayiğit, AA muhabirine, geliştirilen projeyle izinli ya da yasa dışı kenevir ekili alanların tamamen kontrol altında tutulabildiğini söyledi.

Yöntemin bugünün teknoloji esasına dayalı olduğunu ifade eden Başayiğit, projede kullandıkları uzaktan algılama teknikleriyle büyük havzalar ve bir dekarlık alanlarda dahi kenevir yetiştirildiğini tespit edilebileceğini dile getirdi.

Kenevir ekili alanların belirli periyotlarda uydu görüntülerinden elde edilen yansıma değerini hesaplayarak sonucu ulaşıldığını vurgulayan Başayiğit, şöyle konuştu:

"Kenevir ekili bölgeyi uydularla izledik. Elde ettiğimiz uydu görüntülerinde de ileri işleme yöntemi ve ileri yazılımlar kullanarak kenevirlerin uydudan tespitini sağladık. Yasa dışı kenevir ekimlerinde kolluk kuvvetlerimizin alanda yapacağı çalışmayı yüzde doksan oranında azaltacak bir yöntem. Bazı bölgelerde yetiştirilen kenevir terörün finans kaynağıdır. Bu bölgelerde ihbarlar neticesinde kolluk kuvvetlerimiz ekimi yapılan alanları tespit ediyordu. Dünyada bu teknikler kullanılabiliyor ama Türkiye'de ilk defa bizim geliştirdiğimiz yöntem sayesinde bu alanlardaki kenevirler uydudan tespit edilebilecek. Bu yöntem terörizmin finans kaynaklarını kesme noktasında kolluk kuvvetlerimize çok büyük katkı sağlayacaktır."

Başayiğit, geliştirilen bu yöntemin GÖKTÜRK-1 uydu platformuna adapte edilebileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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