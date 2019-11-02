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Ara tatil termal tesislerin yüzünü güldürecek

Türkiye genelinde bu yıl ilk defa uygulanacak ara tatil dönemini havaların soğuması nedeniyle termal merkezlerde geçirmek isteyen aileler, tesislerin doluluk oranını artırdı.
 02 Kasım 2019 17:11
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Ara tatil termal tesislerin yüzünü güldürecek

Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerine sahip Yalova, bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil döneminde öğrenciler ile ailelerini ağırlayacak.

Bakanlığın 2019-2020 eğitim öğretim dönemini kapsayan ara tatil dönemleri kapsamında öğrenciler, ilk ara tatile 18-22 Kasım tarihlerinde çıkacak.

Hafta sonu ile birleştirilince 9 gün tatil yapacak çocuklarının stres atıp güzel vakit geçirecekleri merkezler arayan aileler ise mevsim itibarıyla en fazla termal tesislere ilgi gösteriyor.

Termal turizmde dünyaca ünlü tesislere sahip Termal ilçesi de, ilk ara tatil döneminde çok sayıda öğrenci ağırlayacak olmanın tatlı telaşını yaşıyor.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, tesislerinin 3 bin 600 hektar alanda bulunduğunu ve Termal'in tarihi bir yer olduğunu vurguladı.

"Yüzde 70 doluluk oranına sahibiz"

Tesislerinin özellikleri ve yurt dışından gelen misafirlerin yoğunluğu hakkında bilgi veren Gürbüzoğlu, bu yıl ilk defa uygulamaya alınan ara tatil döneminin kendilerine olumlu yansıyacağına inandığını söyledi.

Gürbüzoğlu, "Ara tatil rezervasyonları sayesinde yüzde 70 doluluk oranına sahibiz. Yerli misafirlerimiz ara tatil dönemi nedeniyle daha çok rezervasyon yaptırmaya başladı. Önceki yılları kıyasladığımızda ara tatile denk gelen dönemde önemli bir artış görüyoruz. Ara tatil ülkemiz için bir tatil avantajı sağladı. En azından öğrenci ve veliler bir nefes almak için özellikle tarihi, doğal ve kültürel anlamda burayı tercih ediyorlar. Ormanlık alanda doğada yürüyüş yapıp, kaplıcalarımızdan faydalanacaklar. Çocuklarımız için değişik ve güzel bir ortam olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ara tatil döneminde çocuklar için bazı aktivitelerde değişikliklere gidebileceklerini de dile getiren Gürbüzoğlu, "Genellikle çocuklarımız termal suyu, havuzu gördüklerinde başka bir şey istemiyorlar. Günlerini havuzda geçiriyorlar. Ama biz oyun salonlarımızda onlar için aktivitelerimize devam edeceğiz." dedi.
Anadolu Ajansı
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