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Ekimde en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, 2 milyar 816 milyon 795 bin dolarlık ihracata imza attı.
 02 Kasım 2019 17:46
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Ekimde en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 816 milyon 795 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 816 milyon 795 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 934 milyon 796 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 554 milyon 685 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Ekim ayında en fazla ihracat artışı yüzde 95,2'yle fındık ve mamülleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,2'lik azalışla 12 milyar 426 milyon 864 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 12,3'lük artışla 2 milyar 428 milyon 60 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 9,7'lik azalışla 374 milyon 790 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ülke verilerine bakıldığında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,49 milyar dolar ile Almanya, 982 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 978 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,3 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 65,7 olarak gerçekleşti. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracatımızdaki payı ekimde yüzde 48,4 oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında; ekim ayında 47 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 6,19 milyar dolarla İstanbul, 1,43 milyar dolarla Bursa ve 1,34 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise ihracatını 3 kata çıkararak 39 milyon dolara ulaşan Giresun, yüzde 83 artışla 30 milyon dolara ulaşan Düzce ve yüzde 63 artışla 50 milyon dolar ihracat yapan Afyon'da yaşandı. Giresun ve Düzce'de ihracat artışında fındık sektörü etkili olurken, Afyon'da hububattaki artış başarıyı getirdi.

Ay boyunca 179 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 5,9 milyar TL oldu. 7 bin 213 firma ekim ayında beyannamelerinde TL'yi tercih etti.

10 aylık parite kaybı 4,2 milyar dolar

Miktar bazında ihracatta ise ekimde yüzde 23,3 artışla 15 milyon tona, yılın ilk 10 ayında yüzde 19,1 artışla 122,8 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, ekim ayında Avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 302,4 milyon dolar olurken, yılın ilk 10 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 4,2 milyar dolar oldu.
Anadolu Ajansı
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