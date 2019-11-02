Şehir Hatları seferleri yeniden başladı
Şehir Hatları AŞ, Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı nedeniyle iptal edilen seferlerin yeniden başladığını duyurdu.
|02 Kasım 2019 17:41
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Şehir Hatları AŞ, Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı nedeniyle iptal edilen seferlerin yeniden başladığını duyurdu.
Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Saat 17.00 itibarıyla deniz trafiği açılmış olup tüm seferlerimiz hizmet vermektedir." denildi.
Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin seferleri, saat 16.00 itibarıyla iptal edilmişti.
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