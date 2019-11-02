Türkiye'nin güvenli bölge yapmaya çalıştığı Tel Abyad'a bombalı salıdırı: 13 ölü
|02 Kasım 2019 18:00
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Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında 13 sivil hayatını kaybetti.
Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde, pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada, aralarında çocukların da olduğu en az 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında kişi de yaralandı.
Yaralılar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Resulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.
YPK/PKK, Tel Abyad ve Resulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.
Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "YPG/PKK tarafından Telabyad'da pazar yerinde bombalı aracın patlatılması sonucu 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında sivil yaralandı. Tüm ülkeleri terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz" denildi.
"BU SALDIRI, YPG TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GERÇEK VE KANLI YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YPG/PKK'nın Tel Abyad'da sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tel Abyad'da pazar yerine yapılan ve sivilleri hedef alan saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını aktardı.
İbrahim Kalın, "Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" değerlendirmesinde bulundu.
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