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MEB, Sözleşmeli Öğretmen İstihdam Yönetmeliğinde değişikliğe gitmeli!

Milli Eğitim Bakanlığı, Sözleşmeli Öğretmen İstihdam Yönetmeliğini, doğum iznine dair eksik düzenlemeden dolayı, güncellemelidir.
 13 Kasım 2019 00:03
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MEB, Sözleşmeli Öğretmen İstihdam Yönetmeliğinde değişikliğe gitmeli!

Bilindiği üzere, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde, "(1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir...
(7) Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde, "(1) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli öğretmenlerin pozisyonu saklı tutulur ve bunlar istekleri halinde ayrıldıkları eğitim kurumunda yeniden hizmete alınır.
(2) Yeniden hizmete alınacak sözleşmeli öğretmenlerin;
a) Sözleşmelerinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olmaları,
b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere yazılı talepte bulunmaları,
gerekir.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre yazılı talepte bulunanlar, yazılı taleplerini takip eden en geç otuz gün içinde sözleşmeli öğretmenliğe döndürülür.
(4) Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek sözleşmeli öğretmenler ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.
(5) Sözleşmeli öğretmenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunamaz." hükmü,

24 üncü maddesinde ise, "(1) Sözleşmeli öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılır. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.
(2) Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık ve mazeret izinleri, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlendiği şekilde verilir." hükmü yer almaktadır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinde ise, "...(Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi fiilen çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. (Ek:14/05/2018-2018/11809) Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür...

(Ek:14/05/2018-2018/11809) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır..." hükmü,

Ek 1 inci maddesinde ise, "Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler..." hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere, 2009 yılından başlayarak yapılan düzenleme ile sözleşmeli personelin bazı izinleri 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu personelin izinlerine benzer şekilde düzenlenmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde,

- Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesinin askıya alınması hususun Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte münhasıran 1 sene olarak düzenlenmesi sebebiyle, 24 AYA ÇIKARTILMASI İÇİN YÖNETMLİKTE DÜZENLEME YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

- Yine evlat edinme sebebiyle sözleşmeli öğretmenlere de hizmet sözleşmesinin askıya alınması hususu içinde YÖNETMELİKTE DÜZENLEME YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

- Evlat edinen sözleşmeli öğretmen çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile ücretli izin kullanabilir.
Memurlar.Net - Özel

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