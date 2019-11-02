Ankara'ya gelen Rus askeri heyetle görüşmeler tamamlandı
MSB: "Soçi mutabakatı çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetiyle 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı."
|02 Kasım 2019 18:48
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Milli Savunma Bakanlığı Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı."
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