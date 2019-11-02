Türkiye, tehdit edilen Seçil öğretmen için seferber oldu
|02 Kasım 2019 18:49
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Şırnak'ın İdil ilçesinde, ana sınıfı öğretmeni Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada paylaşılınca terör örgütü sempatizanları tarafından tehdit edildi. Çok sayıda kullanıcı Seçil öğretmene destek mesajlarını iletti.
İdil ilçesine bağlı Öğündük köyündeki okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde müzik eşliğinde seslendirilen 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' şarkısı sosyal medyada paylaşılmasıyla öğretmen Seçil Yıldız, terör örgütü sempatizanlarınca hedef gösterildi.
Seçil öğretmenin tehdit edilmesiyle sosyal medya çok sayıda kişi, terör örgütü sempatizanlarına tepki göstererek, destek mesajlarını iletti.
Fedakar Öğretmenimiz o yöredeki çocuklarımıza vatan aşkını aşılıyor;Devletinin ona verdiği sorumluluğu,ruhuna nakşedilen güzelliklerin gereğini yerine getiriyor;vatansız hainler böyle bir ruh iklimini idrak edemezler;edemeyecekler.#Seçilöğretmen pic.twitter.com/xsd79RoAv8Hamza AYDOĞDU (@hmzaydg) November 2, 2019
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