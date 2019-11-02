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İBB'ye gitmeyince 2,5 milyon lira borçlandılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde devraldığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulubü, 2, 5 milyon TL borç ile baş başa kaldı. İBB'ye taşınmak istenmesine karşı çıkan kulüp, art arda gelen icralarla mücadele ediyor. Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulubü Genel Sekreteri Saadet Sarı, "Biz hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadığımızı söyledik. O tarihten sonra da yalnız bırakıldık. Spor Bakanımız ve sporu seven herkesi bize destek vermeye davet ediyoruz" dedi.
 02 Kasım 2019 19:05
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İBB'ye gitmeyince 2,5 milyon lira borçlandılar

Beylikdüzü'nde 2002 yılında kurulan Arma Yaşam Gençlik Spor Kulübü'nün kadın voleybol takımı, 2016'da dönemin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından belediye bünyesine alındı. Kulüple yapılan 3 yıllık anlaşma ile yönetime de İmamoğlu'nun belirlediği, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz, Mehmet Murat Çalık ve Fatih Keleş alındı. Önceki yıl Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ne yükselen takıma Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle, destek kesildi. Mart ayından itibaren ücretlerini alamayan Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncuları Melisa Memiş, Sabriye Dikmen, Seray Altay, Ergül Eroğlu ve Göksu Durmaz gibi oyuncuların da bulunduğu çok sayıda sporcu alacaklarının tahsili için haciz kararı aldırdı.

ABD'li oyuncular Simone Lee, Kelly Hunter ve Andrea Carrie Drews da alacakları için Avrupa Voleybol Federasyonu'na (CEV) başvurdu. 'Yabancı oyuncu oynatmama' cezası verilen kulübün antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu istifa etti.

Beylikdüzü Voleybol İhtisas Spor Kulübü Genel Sekreteri Saadet Sarı, yaşananları şöyle anlattı;

"2002 yılında kurulan takımımız, bu yıl Avrupa'ya gitmeye hak kazandı. Takımın 6 oyuncusu altyapıdan yetişmişti, 4'ü ise profesyonel olarak getirildi. Ancak takımımız şu an getirildiği durum, spor adına gerçekten üzücü. Yıllardır tek kuruş borcumuz yoktu. 2016 yılında ise Beylikdüzü Belediyesi ile protokol imzaladık. Adımıza Beylikdüzü'nün ismi eklendi. Arma ismimizi değiştirirken ücret almadık. Bize salon yapacaklardı. Aradan geçen 3 yıla rağmen salon yapılmadı. 31 Mayıs'ta da sözleşmemiz bitti. Biz hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadığımız söyledik. O tarihten sonra da yalnız bırakıldık. Spor Bakanımız ve sporu seven herkesi bize destek vermeye davet ediyoruz. Burada çok büyük alınteri var. Geçen yıl 3'ü Amerikalı olan sporcularımız, sonuna kadar gitmek istemediler. Ödemeleri yapılmadı. Sözleşme yenilemek istediler ama kimse bize duyarlı davranmadı."

"REKLAM GELİRLERİ BİLE YOK ORTADA"

Ödemelerden sorumlu olan kişinin İmamoğlu Şirketler Grubu Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğunu öne süren Sarı, "Bu sahada reklamlar var. Ne kadar geliyor diye sorduğumuzda, bize 'siz merak etmeyin, biz ilgileniyoruz' cevabı veriyordu. Şu an geldiğimiz noktada, kullandığımız salona 36 bin lira borcumuz var. Ama müdür bey, şu ana kadar para istemedi, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok mağdur edildik. Biz ne yapacağımızı şaşırdık.

'Bu başarılı takım teslim olsun' diye yapıldı bunlar. Böyle şeyler sporda olmamalı.

Bu çocukların alın terini, formasının değerini korumak için her şeyi göze aldık.

2016'ya kadar kendi başımıza geldik, sonrasında hiç yaşamadığımız şeyler yaşadık. Bence 3 yılda başarı paylaşılamadı ve başarıya giden yolda, sadece belediyede olan insanların kulübü yarattığı algısı yaratılmaya çalışıldı. Sorumlu kişiler belli zaten. Son gelinen noktada ele geçirmeye çalıştılar ancak biz hiçbir zaman siyaset yapmadık. Son noktada cidden baskı yedik. İBB'ye taşınmamız istendi, direndik kabul etmedik. Ondan sonra da icralar özellikle gelmeye başladı" diye konuştu.

2.5 MİLYON BORÇLA BİZİ YÜZ YÜZE BIRAKTILAR

Şu anda görünen borçlarının 2,5 milyon lira olduğunu ifade eden Sarı, "Ben bunların çok masum yapıldığını düşünmüyorum. Bu para ile bizi tedirgin etmeye çalıştılar. O süreçte transfer sorumlusu Murat Ongun, finanstan sorumlu yetki verdiğimiz kişi ise Tuncay Yılmaz'dı. Biz bu borcun sahibi değiliz ama hesaplarımıza el konuldu. Söz verilen salon bile yapılmadı. Birkaç kişiye gidildi destek için, kabul ettiler. Ancak 'yanınızdayız' diyenler daha sonra vazgeçti. Daha doğrusu vazgeçirtildiler. Bu kulüpte kimse tek bir kuruş cebine koymamıştır. Spor bakanımızı bize destek vermeye davet ediyorum" dedi.

Takımın kaptanı milli sporcu Selime İlyasoğlu da, "18 yıldır profesyonel olarak voleybol oynuyorum. Bu sezon Beylikdüzü Voleybol Takımı'ndayım. Son zamanlarda Beylikdüzü yapmış olduğu iyi yatırımlarla Türkiye voleyboluna ses getiren işlere imza attı. Bu sezon başında bazı aksilikler yaşandı bu da ister istemez şu anda bizi olumsuz etkiliyor. Dileğimiz en yakın zamanda yardım eli uzatılması. Burada kaybeden Türk voleybolu diyebiliriz. Bizler bir an önce destek bekliyoruz, biz ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz, bazı takviyelere ihtiyacımız var. O da sponsor desteğiyle olacaktır. Spor bakanımız başta olmak üzere tüm voleybol severleri spor sevenleri bize desteğe bekliyoruz" diye konuştu.
DHA
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