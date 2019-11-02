Hekimoğlu Trabzon'dan Şanlıurfaspor'a alkışlanan teklif
|02 Kasım 2019 19:19
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın saat 13.00'te Hekimoğlu Trabzon ile Şanlıurfaspor arasında Trabzon'da oynanacak 11'inci hafta mücadelesi öncesi, konuk ekip maddi imkansızlıklar nedeniyle karşılaşmaya gelemeyeceğine açıkladı. Bunun üzerine Trabzon temsilcisinin yönetim kurulundan benzerine az rastlanacak bir teklif geldi.
Hekimoğlu Trabzon yönetim kurulu, Şanlıurfaspor'un bütün masraflarını karşılamak istediğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kardeş kulüplerimizden Şanlıurfaspor, maddi imkansızlıklar dolaysıyla Trabzon'a gelemeyeceklerini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bizler Hekimoğlu Trabzon FK Yönetim Kurulu olarak, Şanlıurfaspor'un bütün masraflarını karşılamak ve onları şehrimizde en iyi şekilde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.
CELİL HEKİMOĞLU: TEKLİFİMİZDEN SONRA ŞANLIURFA, TAKIMINA SAHİP ÇIKTI
Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Trabzon'un kardeş şehri olduğunu belirterek, "Geçmişte Şanlıurfa'da oynanan kupa finalinde Şanlıurfalılar Trabzon taraftarını evlerinde ağırlamıştı. Şanlıurfa'yı çok seviyoruz ve 'Acaba bir desteğimiz olabilir mi?' diye düşündük. Ama Şanlıurfaspor kendi imkanlarıyla maça geliyor. Mesajlaşmadan sonra Şanlıurfa takıma sahip çıktı. Şu an kendi imkanlarıyla geliyorlar. Biz tüm masrafları karşılamayı taahhüt ettik ama onlar kendi otobüsüyle geliyorlar. Otel rezervasyonunu da yaptılar. Şu an bir şeylere ihtiyaçları yok" diye konuştu.
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