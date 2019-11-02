ÖSYM Başkanı'ndan YÖKDİL uyarısı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) 3 Kasım Pazar günü (yarın) 41 il ve 47 sınav merkezinde uygulanacak.
|02 Kasım 2019 19:24
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ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter hesabından YÖKDİL sınavına ilişkin açıklama yaptı.
Aygün, Kurumumuz tarafından ilk kez yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) 3 Kasım Pazar günü (yarın) 41 il ve 47 sınav merkezinde uygulanacak.
180 dakika sürecek olan YÖKDİL, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yapılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim. Sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim.
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