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ÖSYM Başkanı'ndan YÖKDİL uyarısı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) 3 Kasım Pazar günü (yarın) 41 il ve 47 sınav merkezinde uygulanacak.
 02 Kasım 2019 19:24
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ÖSYM Başkanı'ndan YÖKDİL uyarısı

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter hesabından YÖKDİL sınavına ilişkin açıklama yaptı.

Aygün, Kurumumuz tarafından ilk kez yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) 3 Kasım Pazar günü (yarın) 41 il ve 47 sınav merkezinde uygulanacak.

180 dakika sürecek olan YÖKDİL, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yapılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim. Sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim.

Memurlar.Net
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