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Öğretmen, öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirdi

Erzurum'un Yakutiye İlçesine bağlı Kırmızıtaş köyü İlkokulunda ücretli öğretmenlik yapan Gizem Açıl, köyde daha önce hiç yapılmamış bir etkinliğe imza attı.
 02 Kasım 2019 19:30
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Öğretmen, öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirdi

Erzurum'un Yakutiye İlçesine bağlı Kırmızıtaş köyü İlkokulunda ücretli öğretmenlik yapan Gizem Açıl, köyde daha önce hiç yapılmamış bir etkinliğe imza attı. Gizem öğretmen, Cumhuriyetin 96'ıncı yıl dönümü münasebetiyle okul öncesi ve ilkokul öğrencileriyle birlikte hazırlamış oldukları dans koreografilerinin yanı sıra öğrencilerin ders kapsamında yazmış oldukları hayal mektuplarında bulunan hayallerini gerçekleştirerek, köy halkı ve protokolden tebrik üzerine tebrik aldı.

Yadigar ve Metin Açıl çiftinin 2 evladından biri olan Gizem Öğretmen, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Kırmızıtaş köy okulunda öğretmenliğe bu yıl Eylül ayında başladı. İlk öğrencilerine yürekten bağlı olan ve öğrencilerinden söz ederken "Çok masum hayalleri var" şeklinde bahseden Gizem öğretmen öğrencilerden, hayallerine kapı açabilmek için ders esnasında bir hayal mektubu yazmalarını istedi. Yazdıkları hayal mektuplarının aslında, gerçekleştirilecek mesajlar olduğunu bilmeyen öğrenciler, hazırlamış oldukları Cumhuriyet Bayramı programı sonunda öğrendi.

Cumhuriyet'in 96'ıncı yıl dönümü dolayısıyla, Kırmızıtaş ilkokulunda, velilerin ve Türk Dünyası Kulübü'nün maddi, manevi desteği ile organize edilen programa çok sayıda destek geldi.

Plevne marşı, İzmir Marşı, 10'uncu yıl marşı ile ve Bayrak şiirinin okunmuş olduğu 'Kırmızıtaş köyüne gel hele' etkinliğinde birlik beraberlik mesajı verildi. 'Yollarda bulurum seni' adlı gösteri, 'Cumhuriyetin, Atatürk çocukları korosu' ,'Ateş böceğim misin gösterisi', 'Hayat bayram olsa gösterisi' ve 10'uncu yıl marşıyla birlikte 'Ay - Yıldız koreografileri' yapıldı. Gizem Açıl ise öğrencilerinin ay-yıldız koreografisinin yanında Bayrak şiirini seslendirdi.

"Dili, bayrağı, marşı, başkenti, temel nitelikleriyle bölünmez bütünlüğü ifade ediyor, Cumhuriyet atalarımızın bize bıraktığı en büyük mirastır" şeklinde konuşan Gizem Açıl, mevcudu 12 olan Kırmızıtaş ilkokulu öğrencilerine, daha öncesinde yazdırmış olduğu mektuplarda, kimi öğrencinin pilot olma haylini 'Helikopterim olsa' şeklinde dile getirmesi, kimi öğrencinin ise 'piyano' çalabilmeyi istemesi üzerine, uygun hediyeler aldı. Gizem öğretmen, hayal mektuplarını okuyarak, öğrencilerine özel olarak aldıkları hediyeleri yanaklarından öperek verdi.

Gizem Öğretmen, "Bayram ve özel programlarımız bu köyde yaşanmamış ve hiç görülmemiş. Velilerimle istişare sonrasında, bayram kutlaması yapmak istediğimi söylediğimde yüzlerindeki gülümseme her şeye yetti. İki sınıfı ve iki öğretmeni olan okulumuzda, öğrencilerimize hayal mektubu yazdırdık ama gerçekleştireceğimizden haberleri olmadan yaptık. Öğretmen Büşranur Yarbaşı ile birlikte, oyuncakları nasıl temin edebiliriz derken Türk Dünyası kulüp başkanı Olgun Taş yardımcı oldu. Amacım, Cumhuriyet Bayramı dendiğinde, Atatürk dendiğinde, öğrencilerimin ve velilerimin yüreklerinin çarpmasını sağlayabilmek" dedi.

'Gizem Öğretmenin de hayalleri var'

Türk Dünyası kulübünün desteği ile hediyeleri aldığını belirten ücretli öğretmen Gizem Açıl, Atatürk Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olduktan sonra ücretli öğretmenlik başvurusu yapmış, şuan ise Yakutiye ilçesine bağlı, ancak merkeze 25 kilometre uzaklıkta olan Kırmızıtaş köyünde öğretmenlik yapıyor. Öğrenime değer veren Açıl, halen daha 2'nci Üniversitesini yine Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri bölümünü okuyarak sürdürüyor. Çocukların hayallerini gerçekleştiren Gizem öğretmenin ise en büyük hayali Türkolog ve Filolog unvanı almak.

'Öğretmenlik ile Öğrencilik arasında 25 kilometre yol var'

Kırmızıköy ilköğretim okulunda öğretmenlik yapan Gizem Açıl, derslerin bitiminden sonra Atatürk Üniversitesine, Çağdaş Türk Lehçeleri bölümünün derslerine yetişebilmek için 25 kilometre yol kat ediyor. Köy ile ilçe arasında bir halk otobüsünün bulunmamasına dikkat çeken öğretmen, "Çocuklar ile büyük bir bağ kurduk aramızda, onları bırakmak istemiyorum. Ancak ulaşım konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. İlçede yaşıyorum, köye gidebilmek için ücretli öğretmenlikten kazandığım para ile bir servis tuttum. Bu konuda Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile görüştüm, umarım köy ile ilçe arasında ulaşım sağlanabilmesi için bir araç görevlendirilir" şeklinde konuştu.

Kırmızıtaş ilkokulunda düzenlenen, 'Kırmızıtaş köyüne gel hele' etkinliğine, Yakutiye Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz, Eski İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak ve ERVAK Başkanı Erdal Güzel katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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