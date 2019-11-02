Bursa'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
|02 Kasım 2019 19:46
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Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce 29 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan Suriye uyruklu olan 12'si sınır dışı edilmek üzere Bursa Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler 29 Ekim'de terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 12'si Suriye uyruklu 26 kişiyi yakalamıştı.
Operasyon kapsamında bir sonraki gün 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.
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