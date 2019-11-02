1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk Batman'da öğretmenlerle buluştu

 02 Kasım 2019 19:51
Yazdır
Bakan Selçuk Batman'da öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman'da, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle bir araya geldi.

Selçuk, kentteki temasları kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri türküler seslendirdi.

Konserin ardından öğrencileri tebrik eden Bakan Selçuk, sohbet ettiği öğretmenlerle mesleki tecrübelerini anlattı ve eğitim planlamalarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Programın ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Selçuk, burada AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve partililerle görüştü.

- Eğitime katkı sağlayanlara plaket

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temasları kapsamında Batman Valiliğince, Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya da katılarak hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Selçuk, eğitime yaptıkları katkılardan dolayı hayırsever iş insanlarına teşekkür ederek plaket verdi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş da Bakan Selçuk'a üzerinde Esma-ül Hüsna bulunan plaket takdim etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi sordu: Erdoğan mı, İmamoğlu mu?
02 Kasım 2019 22:21		 Bakan Selçuk'tan Seçil öğretmene destek telefonu
02 Kasım 2019 22:06
Kişisel verileri korumayan 9 kurum
02 Kasım 2019 22:01		 Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti'yle görüştü
02 Kasım 2019 21:56
'Terör örgütleri üzerinden dizayn etmeye çalışıyorlar'
02 Kasım 2019 20:16		 ABD'nin konvoyu Nusaybin'den görüntülendi
02 Kasım 2019 20:06
Bakan Pakdemirli: 10 milyonu aşkın fidan sahiplenildi
02 Kasım 2019 20:01		 Ali Yalçın: Biz, millete karşı borçlu bir kitleyiz
02 Kasım 2019 19:41
Bakan Soylu: Milletin cenazelerinde ve şehit evlerinde olun
02 Kasım 2019 19:09		 Ankara'ya gelen Rus askeri heyetle görüşmeler tamamlandı
02 Kasım 2019 18:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:57 - Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk soruda elendi22:51 - Tarihi Paşabahçe Vapuru hayat bulacak22:46 - Kemiklere zarar veren besinlere dikkat!22:40 - Mahkemeye gitmeyen dosyalar öğrencilere yardım oldu22:33 - 'Kopya kanıtlanmıyorsa disiplin cezası kaldırılsın'22:27 - Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor22:21 - İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi sordu: Erdoğan mı, İmamoğlu mu?22:16 - Türk Telekom'dan 5G rekoru açıklaması22:11 - Sürücülere kışlık bakım uyarısı22:06 - Bakan Selçuk'tan Seçil öğretmene destek telefonu
22:01 - Kişisel verileri korumayan 9 kurum21:56 - Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti'yle görüştü21:51 - Tematik lise 'ahşap zeka oyunu' ihracatı yapıyor21:46 - Lösemiyi yenen genç kız hastalara umut oldu21:40 - Ordu'daki Ulugöl sonbahar renkleriyle büyülüyor21:33 - Beşiktaş deplasmanda galip geldi21:27 - Kızılay'dan, drone ile kan teslimi için Ar-Ge çalışması21:21 - Kayıp yönetmen, dere yatağında ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye, tehdit edilen Seçil öğretmen için seferber oldu
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak
İkinci yargı paketiyle ömür boyu nafaka sona eriyor
YÖK, benzer içerikli önlisans ve lisans bölüm adlarını birleştiriyor
Yapılan son ankete göre partilerin oy oranları
7 il milli eğitim müdürünün asalet kararnamesi çıktı
Üniversite iki kez kapatmayı teklif etti. YÖK, atıl fakülteleri kapatmadı!
Esra Erol'a 'özel hayatın ifşası' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemi
Zeydan Karalar, 500 işçinin daha işine son verdi
Hudut ve Sahiller, 15 yıl sonra görevde yükselme sınavı açtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 3
e-use 1
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 2
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 2
01.11.2019 fenerbahçe vs zalgiris maçı 4
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 2
pilot kalem 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 5
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam