1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dr. İlker Arslan: Soğuk havalarda dişlerinizi çürütmeyin

Protez ve İmplantoloji Uzmanı Dr. İlker Arslan, havaların soğumaya başladığı bu günlerde diş hassasiyetine önem verilmesi gerektiğini belirterek "Soğuk havalarda dişlerinizi çürütmeyin'' uyarısında bulundu.
 02 Kasım 2019 19:56
Yazdır
Dr. İlker Arslan: Soğuk havalarda dişlerinizi çürütmeyin

Protez ve İmplantoloji Uzmanı Dr. İlker Arslan, havaların soğumaya başladığı bu günlerde diş hassasiyetine önem verilmesi gerektiğini belirterek "Soğuk havalarda dişlerinizi çürütmeyin'' uyarısında bulundu.

Hatalı yapılan diş temizleme işlemleri, yanlış beslenme alışkanlıkları, diş sıkma, diş gıcırdatma ve strese bağlı durumların oluşturduğu diş hassasiyeti kış aylarındaki ani ısı değişimleri ile birlikte artış gösterdiğini belirten Dr. İlker Arslan, "Özellikle kış aylarında ani ısı değişimlerine bağlı olarak ya da mevcut bir rahatsızlık nedeniyle burun tıkanıklığı şikayetlerinde artış görülebilir. Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonları da burun tıkanıklığı ile beraber ağız solunumuna neden olabilir ve buna bağlı ağız kuruluğu görülebilir. Burun solunumu yapamayan kişilerde havadaki mikroorganizmalar kolaylıkla ağza ulaştığından diş çürükleri ve diş eti problemleri ortaya çıkabilir. Soğuk havalar ve kişisel ya da çevresel faktörlerin etkisi ile dişlerde sızlama, hassasiyet gibi problemler ortaya çıktığı takdirde vakit kaybetmeden diş doktoruna gidilmelidir. Bu süre zarfında doğrudan soğuk havaya maruz kalmamak gerekir." diye konuştu.

"Burun tıkanıklıkları diş çürümesini hızlandırıyor"

"Grip, nezle, üşütme gibi nedenlerle üst solunum yollarının tıkalı olması, ağızdan nefes alıp vermeyi gerektirir." ifadesini kullanan Dr. Arslan, şunları söyledi: "Ağızdan nefes alıp vermek ise diş sağlığı açısından oldukça zararlıdır. Burundaki bazı mekanizmalar, nefes alıp verme sırasında havadaki tozların, zararlı pek çok maddenin, mikroorganizmaların solunum yoluyla ağza gitmelerini engeller. Burnun tıkalı olması, bu mikropların direkt ağza ulaşması demektir. İşte bu durum diş çürüklerini ve diş eti hastalıklarını hızlandırır ya da başlatır. Özellikle kış aylarında, çok soğuk havalarda burun tıkanıklıklarını gidermek için bulunduğunu ortamı nemli tutmak, soğuk ortamlarda çok fazla kalmamaya dikkat etmek, klima gibi direkt sıcak üfleyen cihazlarda ağız ve burun kuruluğu yaptığı için uzak kalmaya dikkat etmek gerekir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de evlerin yarısına diş macunu girmiyor
23 Ekim 2019 09:53		 Gece başlayan diş ağrıları çürük belirtisi olabilir
05 Ekim 2019 20:37
Ağız içindeki enfeksiyona dikkat!
29 Eylül 2019 15:16		 Uykuda diş gıcırdatmaya dikkat!
24 Eylül 2019 22:51
Uzun süreli ağız gargarası kullanımı mantara sebep oluyor
14 Eylül 2019 19:31		 Dişlerde renk değişimine dikkat
07 Eylül 2019 19:34
Ağızdaki en büyük tehlike: 20 yaş dişleri
03 Eylül 2019 23:48		 Dişlerde oluşan sararmalara dikkat!
28 Ağustos 2019 22:27
Aşırı egzersiz dişleri çürütüyor
24 Ağustos 2019 21:18		 Dişini çektirdi, yüzü bu hale geldi!
20 Ağustos 2019 14:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:57 - Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk soruda elendi22:51 - Tarihi Paşabahçe Vapuru hayat bulacak22:46 - Kemiklere zarar veren besinlere dikkat!22:40 - Mahkemeye gitmeyen dosyalar öğrencilere yardım oldu22:33 - 'Kopya kanıtlanmıyorsa disiplin cezası kaldırılsın'22:27 - Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor22:21 - İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi sordu: Erdoğan mı, İmamoğlu mu?22:16 - Türk Telekom'dan 5G rekoru açıklaması22:11 - Sürücülere kışlık bakım uyarısı22:06 - Bakan Selçuk'tan Seçil öğretmene destek telefonu
22:01 - Kişisel verileri korumayan 9 kurum21:56 - Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti'yle görüştü21:51 - Tematik lise 'ahşap zeka oyunu' ihracatı yapıyor21:46 - Lösemiyi yenen genç kız hastalara umut oldu21:40 - Ordu'daki Ulugöl sonbahar renkleriyle büyülüyor21:33 - Beşiktaş deplasmanda galip geldi21:27 - Kızılay'dan, drone ile kan teslimi için Ar-Ge çalışması21:21 - Kayıp yönetmen, dere yatağında ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye, tehdit edilen Seçil öğretmen için seferber oldu
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak
İkinci yargı paketiyle ömür boyu nafaka sona eriyor
YÖK, benzer içerikli önlisans ve lisans bölüm adlarını birleştiriyor
Yapılan son ankete göre partilerin oy oranları
7 il milli eğitim müdürünün asalet kararnamesi çıktı
Üniversite iki kez kapatmayı teklif etti. YÖK, atıl fakülteleri kapatmadı!
Esra Erol'a 'özel hayatın ifşası' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemi
Zeydan Karalar, 500 işçinin daha işine son verdi
Hudut ve Sahiller, 15 yıl sonra görevde yükselme sınavı açtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 2
e-use 1
F klavye 1
Peugeot ve Fiat Birleşti,Dünyanın 4.Otomotiv Devi Doğdu 3
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 3
ağız kokusu 1
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 1
sakallı kızlar 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 3
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam