Dr. İlker Arslan: Soğuk havalarda dişlerinizi çürütmeyin

Protez ve İmplantoloji Uzmanı Dr. İlker Arslan, havaların soğumaya başladığı bu günlerde diş hassasiyetine önem verilmesi gerektiğini belirterek "Soğuk havalarda dişlerinizi çürütmeyin'' uyarısında bulundu.

Hatalı yapılan diş temizleme işlemleri, yanlış beslenme alışkanlıkları, diş sıkma, diş gıcırdatma ve strese bağlı durumların oluşturduğu diş hassasiyeti kış aylarındaki ani ısı değişimleri ile birlikte artış gösterdiğini belirten Dr. İlker Arslan, "Özellikle kış aylarında ani ısı değişimlerine bağlı olarak ya da mevcut bir rahatsızlık nedeniyle burun tıkanıklığı şikayetlerinde artış görülebilir. Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonları da burun tıkanıklığı ile beraber ağız solunumuna neden olabilir ve buna bağlı ağız kuruluğu görülebilir. Burun solunumu yapamayan kişilerde havadaki mikroorganizmalar kolaylıkla ağza ulaştığından diş çürükleri ve diş eti problemleri ortaya çıkabilir. Soğuk havalar ve kişisel ya da çevresel faktörlerin etkisi ile dişlerde sızlama, hassasiyet gibi problemler ortaya çıktığı takdirde vakit kaybetmeden diş doktoruna gidilmelidir. Bu süre zarfında doğrudan soğuk havaya maruz kalmamak gerekir." diye konuştu.

"Burun tıkanıklıkları diş çürümesini hızlandırıyor"

"Grip, nezle, üşütme gibi nedenlerle üst solunum yollarının tıkalı olması, ağızdan nefes alıp vermeyi gerektirir." ifadesini kullanan Dr. Arslan, şunları söyledi: "Ağızdan nefes alıp vermek ise diş sağlığı açısından oldukça zararlıdır. Burundaki bazı mekanizmalar, nefes alıp verme sırasında havadaki tozların, zararlı pek çok maddenin, mikroorganizmaların solunum yoluyla ağza gitmelerini engeller. Burnun tıkalı olması, bu mikropların direkt ağza ulaşması demektir. İşte bu durum diş çürüklerini ve diş eti hastalıklarını hızlandırır ya da başlatır. Özellikle kış aylarında, çok soğuk havalarda burun tıkanıklıklarını gidermek için bulunduğunu ortamı nemli tutmak, soğuk ortamlarda çok fazla kalmamaya dikkat etmek, klima gibi direkt sıcak üfleyen cihazlarda ağız ve burun kuruluğu yaptığı için uzak kalmaya dikkat etmek gerekir."