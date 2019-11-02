Bakan Pakdemirli: 10 milyonu aşkın fidan sahiplenildi
|02 Kasım 2019 20:01
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düzenleyecekleri "11 Milyon Fidan Dikimi" etkinliği için 11 Kasım'a kadar 11 milyon fidanın gelecegenefes.com adresli siteden sahiplenilmesini beklediklerini belirterek, "Ama bugün itibarıyla 10 milyonu geçmiş durumdayız. Belki de yarın itibarıyla bu siteden tüm fidanlarımızın sahiplenildiğini göreceğiz." dedi.
Bakan Pakdemirli, Türkiye Verimlilik Vakfının bu yıl ikincisini düzenlediği Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.
Pakdemirli, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'daki fuarda, Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü ve ATO Başkanı Gürsel Baran ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Turkcell, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ve ATO'nun standlarını gezdi.
Burada yaptığı açıklamada, teknoloji konusunu çok önemsediğini dile getiren Pakdemirli, "Teknolojiyi hayatımızın her alanında mutlaka kullanmamız gerekiyor. Verimliliği de sınırlı kaynaklarla mücadele ettiğimiz için ilke olarak edinmemiz gerekiyor." dedi.
Pakdemirli, "Daha Yeşil Bir Türkiye İçin" sloganıyla 11 Kasım'da "11 Milyon Fidan Dikimi" etkinliğini düzenleyeceklerini, bu kapsamda, yeşil ve ağaçla ilgili farkındalığı artırmak için rekor kırmayı amaçladıklarını söyledi.
Etkinlik çerçevesinde 11 Kasım'a kadar 11 milyon fidanın gelecegenefes.com adresli siteden sahiplenilmesini beklediklerini belirten Pakdemirli, "Ama bugün itibarıyla 10 milyonu geçmiş durumdayız. Belki de yarın itibarıyla bu siteden tüm fidanlarımızın sahiplenildiğini göreceğiz. 11 Kasım'da 81 ilde el ele, gönül gönüle 7'den 77'ye herkesle fidanları toprakla buluşturacağız." diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, sabah saatlerinde Ankara'da fidan dikiminin yapılacağı yerleri gezdiğini, hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.
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