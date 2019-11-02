ABD'nin konvoyu Nusaybin'den görüntülendi
Suriye'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
|02 Kasım 2019 20:06
|Yazdır
Suriye'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi. Kamışlı kentinden geçen yaklaşık 200 araçlık konvoyda, TIR'ların üzerinde zırhlı araçlar brandayla kapatıldığı görüldü.
Konvoyda ayrıca akaryakıt tankerlerinin de bulunduğu gözlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi sordu: Erdoğan mı, İmamoğlu mu?
02 Kasım 2019 22:21
|Bakan Selçuk'tan Seçil öğretmene destek telefonu
02 Kasım 2019 22:06
|Kişisel verileri korumayan 9 kurum
02 Kasım 2019 22:01
|Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti'yle görüştü
02 Kasım 2019 21:56
|'Terör örgütleri üzerinden dizayn etmeye çalışıyorlar'
02 Kasım 2019 20:16
|Bakan Pakdemirli: 10 milyonu aşkın fidan sahiplenildi
02 Kasım 2019 20:01
|Bakan Selçuk Batman'da öğretmenlerle buluştu
02 Kasım 2019 19:51
|Ali Yalçın: Biz, millete karşı borçlu bir kitleyiz
02 Kasım 2019 19:41
|Bakan Soylu: Milletin cenazelerinde ve şehit evlerinde olun
02 Kasım 2019 19:09
|Ankara'ya gelen Rus askeri heyetle görüşmeler tamamlandı
02 Kasım 2019 18:48