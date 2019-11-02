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'Terör örgütleri üzerinden dizayn etmeye çalışıyorlar'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş:- "Terör örgütleri üzerinden bölgeyi dizayn etmeye çalışıyorlar ancak bu dönemde Türkiye, eski Türkiye değil. Kararlı ve güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu oyunları bozacağız ve inşallah bu coğrafyayı yeniden esenlik yurdu haline getireceğiz"
 02 Kasım 2019 20:16
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'Terör örgütleri üzerinden dizayn etmeye çalışıyorlar'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Orta Doğu'daki terör saldırılarına ilişkin, "Terör örgütleri üzerinden bölgeyi dizayn etmeye çalışıyorlar ancak bu dönemde Türkiye, eski Türkiye değil. Kararlı ve güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu oyunları bozacağız ve inşallah bu coğrafyayı yeniden esenlik yurdu haline getireceğiz." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığının Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu ve davanın da yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurma ideali bulunduğunu söyledi.

AK Parti'nin geçmişte kalan bir siyasi parti olmadığını dile getiren Kurtulmuş, şunları belirtti:

"AK Parti, Türkiye'nin geleceğini kurmaya niyet etmiş bir partidir. Bu anlamda AK Parti, Türkiye'nin geleceğidir. Partimizin temel özelliği ise bir zümrenin, bir çıkar çevresinin, elit bir kesimin, bir coğrafyanın ya da herhangi bir grubun değil, 82 milyon Türkiye'nin partisidir. Hatta daha ileriye götürürsek, gönül coğrafyamızın, dünya mazlumlarının ve gariplerinin partisidir. Bunları içselleştirerek ne manaya geldiğini bilerek çalışmaya devam ediyoruz."

İslam dünyasının içerisine sokulmuş en büyük hançerin DAEŞ terör örgütü olduğunu ifade eden Kurtulmuş,"Dünyanın her bir tarafından saf adamları toplayarak, 'İslam adına savaştırıyoruz.' diye Orta Doğu coğrafyasına saldılar. İslamın aziz ve muazzez adını 3-5 çapulcunun elinde yerlerde süründürdüler. Irak ve Suriye'de yerleştikleri o bölgeleri, bu örgüt vasıtasıyla dağıttılar. O güzel canım şehirleri ve asırlardır bir arada yaşayan Türkmenleri, Kürtleri, Arapları, Zındileri ve Şiileri birbirlerine karşı karşıya getirdiler. Bu kime yaradı? Orta Doğu coğrafyasını bölmek isteyenlere yaradı." diye konuştu.

- "Bölgeyi tekrar dizayn etmek için harekete koyuldular"

Kurtulmuş, emperyalistlerin Türkiye-Suriye, Suriye-Irak, Ürdün-Lübnan sınırlarını cetvel ve pergellerle bölüp parçaladığını anlattı.

Aynı zihniyetin, hiçbir gerçekliği olmayan ve tarihi bir gerçekliğe dayanmayan sınırlarla bölgeyi hallaç pamuğu gibi dağıttığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hani, 'su uyur düşman uyumaz' derler ya, 100 sen sonra bölgeyi tekrar dizayn etmek için harekete koyuldular. Dün Fransız'ı, İngiliz'i ve İtalyan'ı Anadolu topraklarını işgal ederken kendi ordularıyla geldiler. Şimdi ise ellerine silah tutuşturdukları çapulcu terör örgütleriyle geldiler. Amaç aynı amaç. O zaman Osmanlı cihan devletini bölmek isteyenler şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölüp parçalamak dahil olmak üzere bu coğrafyayı yeniden dağıtmak ve parçalamak için geldiler.Terör örgütleri vasıtasıyla yaptıkları şey bütün şehirlerin demografik yapılarını değiştirmekti. Önceden Tel Abyad, yüzde 90'ı Arap bir yerdi. Tel Abyad şimdi tamamı Kürt olan bir yer haline geldi." diye konuştu.

Tel Abyad'da teröristlerin pazar yerine saldırdıklarını üzüntüyle öğrendiğini belirten Kurtulmuş, "10'un üzerinde sivil insanın öldüğünün az önce salona girerken haberini aldım. Terör örgütleri üzerinden bölgeyi dizayn etmeye çalışıyorlar ancak bu dönemde Türkiye, eski Türkiye değil. Kararlı ve güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu oyunları bozacağız ve inşallah bu coğrafyayı yeniden esenlik yurdu haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı (İGM) Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve çok sayıda partili katıldı.
Anadolu Ajansı
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