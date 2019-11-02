Çöpe atılan Atatürk fotoğraflarına çocuklar sahip çıktı
|02 Kasım 2019 20:40
|Yazdır
İzmit'in en yoğun caddelerinden olan Yürüyüş Yolu'nda 5 küçük çocuğun ellerinde çerçeveli 6 Atatürk fotoğrafı ile yürüdüklerini gören Şevkiye Yalın, meraklanıp, onların peşinden gitti. Yalın, bir süre sonra çocukları durdurarak fotoğrafları nereden aldıklarını sordu. Şevkiye Yalın, çocukların fotoğrafları çöpte bulduklarını söylemesi üzerine cep telefonu ile fotoğraf ve video çekmeye başladı. Küçük çocukları fotoğrafları teslim etmeleri için bölgedeki polis merkezine götüren Yalın, Atatürk fotoğraflarını çöpe atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
'ŞİKAYETÇİ OLDUM'
Bir bankta dinlendiği sırada çocukları gördüğünü söyleyen Şevkiye Yalın, "İzmit yürüyüş yolunda dinlenirken bir baktım ki, 5 tane çocuk ellerinde çerçeveli 6 tane Atatürk posteriyle gidiyorlar. Dikkatimi çekti ve arkalarından gittim.Onları otururken buldum. Sorduğumda, tren garının o tarafta çöpe atılmış vaziyette bulduklarını söylediler. Çocuklar sahip çıkmış posterlere. Ondan sonra çocukları alıp karakola götürdüm. Karakolda gerekli işlemi yaptılar. Tutanak tuttular. Ben de şikayetçi oldum" dedi.
'ANNEMİZİN, BABAMIZIN RESİMLERİNİ ÇÖPE ATABİLİR MİYİZ?'
Çocukları kutlayan Yalın, "Bu şekilde Atatürk'ü zedeleyici bir harekette bulunulması çok içime dokundu. O çocukları gönülden kutluyorum. O çocuklar benim için kahramandır. Atatürk'e sahip çıkmışlar. Ben de sahip çıkarak gerekli mercilere bildirdim. Adalet ile inşallah bunu yapanlar da bulunacak. Buna inanıyorum. Adalete güveniyorum. Bizim Atamıza vefamız bu. Biz annemizin, babamızın resimlerini çöpe atabilir miyiz? Atamayız. Eski de olsa bir kenarda tutarız. Yasalarımız da bunu emrediyor. Atatürk'ü koruma yasası bunu emrediyor" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk soruda elendi
02 Kasım 2019 22:57
|Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
02 Kasım 2019 22:27
|Lösemiyi yenen genç kız hastalara umut oldu
02 Kasım 2019 21:46
|12 yaşında ilk romanını yazdı
02 Kasım 2019 19:36
|ATM'de bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
02 Kasım 2019 18:46
|Kuyudan çıkan lezzet sebze ile buluştu: Büryan tava
02 Kasım 2019 17:31
|'Pastırma' sıcakları 12 Kasım'a kadar etkili olacak
02 Kasım 2019 17:16
|'Ayaklı İşkur' 5 yılda bin 400 kişiye iş buldu
02 Kasım 2019 17:01
|Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden biriyiz
02 Kasım 2019 16:51
|Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor
02 Kasım 2019 16:17