Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması
Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması- Hastanede haftada 3 gün 15 branşta akşamları poliklinik uygulaması başlayacak
|02 Kasım 2019 20:56
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Isparta Şehir Hastanesi'nde 15 branşta akşamları poliklinik hizmeti verilecek.Kış aylarındaki hasta yoğunluğunun azaltılması planlanan uygulamayla hastalara daha kaliteli hizmet verilmesi hedefleniyor.
Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Serhat Küçükcoşkun, hastane yönetimi olarak vatandaşa verilen hizmetleri her zaman bir üst kademeye çıkarma çabası içinde olduklarını söyledi.
Daha kaliteli hizmet için uygulamayı başlattıklarını belirten Küçükcoşkun, "4 Kasım itibariyle 15 branşta saat 16:00 ile 19:00 arasında, pazartesi, salı, çarşamba günleri polikliniklerimiz açık olacak. Vatandaşlarımız, merkezi randevu sistemi ya da 182'yi arayarak randevularını alabilecekler." diye konuştu.
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