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Avatar sahnesi değil 'adam Kayalar'

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Selge Antik Kenti'ni çevreleyen 'konglomera' kayalardan oluşan bölge, ABD yapımı 'Avatar' filmindeki görüntüleri andırıyor. 'Avatar Diyarı' olarak adlandırılan, ayakta duran insanı andırdığı için 'Adam Kayalar' olarak adlandırılan bölge, fantastik bir görüntü oluşturuyor.
 02 Kasım 2019 21:01
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Avatar sahnesi değil 'adam Kayalar'

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Selge Antik Kenti'ni çevreleyen 'konglomera' kayalardan oluşan bölge, ABD yapımı 'Avatar' filmindeki görüntüleri andırıyor. 'Avatar Diyarı' olarak adlandırılan, ayakta duran insanı andırdığı için 'Adam Kayalar' olarak adlandırılan bölge, fantastik bir görüntü oluşturuyor.

Manavgat Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda, St. Paul yolu üzerindeki, 'Torosların Peribacaları', 'Avatar Diyarı', 'Antalya'nın Kapadokya'sı gibi benzetmeler yapılan 65 milyon yaşındaki 'konglomera' kayalarından oluşan Selge Antik Kenti çevresi, doğa sporları ve yürüyüş gruplarından yoğun ilgi görüyor. Kapadokya'ya benzerliğiyle dikkati çeken Bozburun Dağı eteklerindeki tüm bölgeyi kapsayan, deniz tabanından yükselen kum ve çakıl alanlarının basınçla toprak ve mil ile birleşmesi sonucu 'güllü mermer' olarak bilinen konglomera kayalardan oluşan bölge, 'Avatar' filmindeki görüntüleri andırıyor.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Boyu 10 ile 70 metre arasında, şekil olarak ayakta duran insanı andırdığı için Adam kayalar olarak adlandırılan kayalar, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründüğü muhteşem orman manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Pisidya topluluğunun önemli merkezlerinden birisi olan 1250 rakımdaki Selge Antik Kenti ile Kestanelik arasındaki servi, ceviz ve kestane ağaçları arasında yükselen fantastik görüntüleriyle her mevsim ziyaretçilerini bekleyen Adam kayalar, DHA ekibi tarafından drone ile görüntüledi.

ÇÖPLERİ DE TOPLUYORLAR

Doğaseverler Selge Antik Kenti'nde başlayarak ormanın içindeki patikadan yaklaşık 4 saat süren yürüyüşle Ballıbucak Mahallesi'ndeki kayalıklarına geliyor. Yol boyunca kısa molalar veren doğaseverler, eşsiz manzara önünde fotoğraf çektiriyor, bu anları ölümsüzleştiriyor. Yürüyüşçüler, gezi boyunca doğada rastladıkları çöpleri de toplayarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

DÜNYANIN EN İYİ YÜRÜYÜŞ ROTALARI

Bölgeye gezi düzenleyen Börtü Böcek Gezi Grubu kurucusu Cuma Gök, antik döneme ait döşeme yol üzerinde sportif amaçlı yürüyüş yaptıklarını söyledi. Antalya'nın insanına doğa yürüyüşünü sevdirerek, doğal alanlara karşı farkındalık yaratıp, spor yapmayı amaçladıklarını anlatan Gök, Bugün Avrupa ve Amerika kıtasında en yaygın spor, doğa yürüyüşleridir. Antalya doğa yürüyüşleri anlamında dünyanın önde gelen bir şehri olabilir. Antalya ve çevresi böyle bir potansiyele sahip. Gezi grubu olarak bu güzellikleri tanıtmak için yürüyüş düzenliyoruz. Spor yapmanın yanı sıra eşsiz tarihi güzellikleri de görme imkanı sunuyoruz dedi.

KONGLOMERA KAYA TÜRÜ NEDİR

'Avatar Diyarı' olarak adlandırdıkları Adam kayaların, Antik Çağ'da özellikle sağlam olması istenen sütun gibi yapılarda kullanılan konglomera kaya türü oluşumu olduğunu belirten Cuma Gök, Kum ve çakılların basınçla birleşmesi ve zamanla sertleşmesi sonucu oluşan kütlelerdir. İrili ufaklı yuvarlak çakıllardan oluşan sedimanter kayaç olup, ince taneli çimento ile bağlanmıştır. Diğer bir deyişle; yuvarlanmış, köşeli yüzeyler göstermeyen çakıl veya kaya bloklarının doğal bir madde ile çimentolaşmasından oluşurlar. Bu doğal çimento silisli, kireçtaşlı, demir oksitli olabilir. Buradaki kayaçlar, aynı zamanda sarnıç görevi görüyor. Köylüler suyun kısıtlı olduğu zamandalar buradaki sudan faydalanıyor diye konuştu.

Doğa gezisine katılan Aziz Ağaçdalı, Her hafta doğa yürüyüşlerine katılıyorum. Araçla belli bir noktaya geliyoruz. Ardından yaklaşık 5 saat yürüyerek adam kayalıklarına geliyoruz. Sonbaharın en güzel anlarını burada gördük dedi.

Meryem Tüzün ise Arkadaş grubumuzla her hafta doğa gezisi yapıyoruz. Antalya'nın dört bir tarafı doğa gezisi için çok uygun. Adam kayalar bölgesi de bu eşsiz rotalardan biri. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Güzel bir parkur, herkes burayı görmeli diye konuştu.

Görü

DHA
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