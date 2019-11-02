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Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Lice ilçesi kırsalında yürütülen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
 02 Kasım 2019 21:11
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Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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