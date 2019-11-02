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Kayıp yönetmen, dere yatağında ölü bulundu

BURDUR'da, 3 gündür kayıp olan yönetmen Mehmet Şafak Türkel'in (38) ormanlık alandaki dere yatağında cansız bedeni bulundu.
 02 Kasım 2019 21:21
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Kayıp yönetmen, dere yatağında ölü bulundu

BURDUR'da, 3 gündür kayıp olan yönetmen Mehmet Şafak Türkel'in (38) ormanlık alandaki dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Burdur'da, çarşamba günü, yönetmen Mehmet Şafak Türkel?den haber alamayan ailesi durumu, polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince Türkel?i arama çalışmaları başlatıldı. Aramalara devam eden polis, bugün saat 16.30 sıralarında, Burdur- Antalya yolundaki ormanlık alanda bulunan dere yatağında bir erkeğin hareketsiz halde yattığını fark etti. Yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. İnceleme yapan ekipler, cesedin Mehmet Şafak Türkel'e ait olduğunu tespit etti. Türkel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DHA
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