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Beşiktaş deplasmanda galip geldi

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
 02 Kasım 2019 21:33
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Beşiktaş deplasmanda galip geldi

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada orta alandan defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Mukairu'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-2

61. dakikada Amilton'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ufuk Akyol'un şutu auta çıktı.

70. dakikada Ferhat Kaplan'ın kısa düşen pasını önünde bulan Adem Ljajic'in uzak bir mesafeden şutu kaleyi bulmadı.

86. dakikada Ribeiro'nun pasında altı pas içinde topla buluşan Serdar Özkan'ın şutu kaleci Karius'ta kaldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran x, Mustafa Emre Eyisoy x

Antalyaspor: Ferhat x, Nazım Sangare x, Diego x, Chico x (Serdar Özkan dk. 23 x) Bahadır x, Eren Albayrak x, Charles x, Ufuk Akyol x (Ribeiro dk. 82 ?), Chahechouhe x (Amilton dk. 46 x), Mukaiuru xx, Gustavo Blanco x

Yedekler: Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Celutska

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Ruiz x, Rebocho xx, Elneny x, Atiba xx, Lens xx (Burak Yılmaz dk. 58 x), Diaby x, Ljajic xx (Oğuzhan Özyakup dk. 76 x), Umut Nayir xx (Güven Yalçın dk. 87 ?)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Roco, Boyd, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Vida (dk.9), Diaby (dk. 12) (Beşiktaş), Mukaıru (dk. 52) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Bahadır, Leschuk, Mukairu (Antalyaspor), Umut Nayir, Rebocho (Beşiktaş)
Memurlar.Net
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