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Tematik lise 'ahşap zeka oyunu' ihracatı yapıyor

İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği ahşap zeka oyunları hem çocuklar hem de büyükler tarafından oynanabiliyor.
 02 Kasım 2019 21:51
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Tematik lise 'ahşap zeka oyunu' ihracatı yapıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği ahşap zeka oyunları yurt içi ve dışına gönderiliyor.

"Tematik lise" niteliğiyle hizmet veren ve proje okullar arasında yer alan eğitim kurumunda öğrenciler bir mobilya ustası gibi çalışıyor.

Fabrika gibi işleyen okulda öğrenciler hem tasarım hem de üretim aşamasında yer alarak döner sermaye işletmesinden para da kazanabiliyor.

Her ay binlerce parça ahşap malzemeden mangala ve benzeri zeka oyunları yapan öğrencilerin ürünleri yurt içinde birçok firmaya satılıyor, yurt dışında da alıcı buluyor.

Patentli ürünleri de bulunan öğrencilerin yaptığı oyunları yetişkinler de oynayabiliyor.

"3 ahşap oyuncağımızın patentini aldık"

Okul müdürü Şenol Yoğurtçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin üretim aşamasında olmalarına önem verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin 10'uncu sınıftan itibaren ahşap oyun üretimine başladığını belirten Yoğurtçu, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'ye dışarıdan ahşap oyuncak girişini kesmek ve aynı zamanda da Türkiye'de de bu ahşap oyuncağın önünü açmak için proje başlattı. Bunu Türkiye genelinde 4 meslek lisesine verdiler. Bu proje içinde olan meslek liselerinden biriyiz. Ayda 3-5 bin ahşap oyuncak üretiyoruz. Bir miktarını kendimiz satıyoruz, piyasaya veriyoruz, bir miktarını ise Bursa ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki oyunca firmalarına satıyoruz, onlar da yurt içi ve dışına bu oyuncakların satışını gerçekleştiriyor. 3 ahşap oyuncağımızın patentini aldık, inşallah önümüzdeki günlerde bu oyuncakları piyasaya süreceğiz."

Yoğurtçu, okulda mobilya ve panel üretimi de yapıldığını aktardı.
Anadolu Ajansı
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