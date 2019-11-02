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Kişisel verileri korumayan 9 kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Bilir, 'kişisel verileri koruyamadığı ve yayılmasında rol oynadığı için' dokuz kamu kurumuna disiplin cezası verildiğini açıkladı.
 02 Kasım 2019 22:01
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Kişisel verileri korumayan 9 kurum

HÜSEYİN ŞİMŞEK

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 2018 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Komisyonda milletvekillerini bilgilendiren Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, yurttaşların verilerini saklayamayan ve yayılmasında rol oynayan dokuz kamu kurumuna disiplin cezası verildiğini bildirdi. Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; Milletvekillerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Bilir, 2017 yılından bu yana ihbar, şikayet ve veri ihlali konularında bin 44 bildirimde bulunulduğunu, bu başvurulardan 585'inin sonuçlandırıldığını söyledi. Bilir, "Şikayetlere istinaden bu zamana kadar 11 milyon 500 bin 828 lira idari para cezası uygulandı" dedi.

BEŞTAŞ SORDU

Bilir'in sunumunun ardından HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, "Kişisel verileri yayan, başka siyasi parti yahut kişilerle paylaşanlar hakkında hiç yaptırım uygulandı mı? Kurum ve bakanlıklar nezdinde hiç şikayet başvurusu geldi mi? Şayet başvuru olduysa bu tür başvuruları ne şekilde karara bağladınız?" sorusunu yöneltti.

DOKUZ DEDİ SEKİZ SAYDI

HDP'li Beştaş'ın sorusunu yanıtlayan Bilir, dokuz kamu kurumunun Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nu ihlal ettiğini ve disiplin cezası verildiğini söyledi. Cezaların içerikleri hakkında bilgi vermeyen ve ceza alan sekiz kamu kurumunu sıralayan Bilir, "PTT, Ziraat Bankası, TÜRKSAT, Düzce Valiliği, Ziraat Bankası, Üsküdar Belediyesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Vakıf Katılım Bankası'na yaptırım uygulandı" dedi.
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