Sürücülere kışlık bakım uyarısı
|02 Kasım 2019 22:11
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Siirtli oto tamir ustaları, kışın bastırmasını beklemeden araç bakımının yaptırılmasını önerirken, kış bakımlarını zamanında yaptırmalarının karşılaşabilecekleri bazı olumsuzlukları engelleyeceğini belirtti.
Araç sahiplerinin kışlık bakımlarını zamanında yaptırmaları gerektiğini söyleyen oto tamir ustası Ferhat Tekin, sürücülerin antifriz, lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmeleri gerektiğini dile getirdi. Tekin, "Kışa girerken araçlarımızın bakımlarını mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Lastiklerimizi kışlık lastiklerle değiştirmemiz, antifrizleri kontrol ettirmemiz, cam sularını da antifriz cam sularıyla değiştirmemiz gerekiyor. Bakımlarımızı yaptırdığımız zaman yolda kalmamamızı, hayat kurtaracağımıza emin olmamız gerekiyor. Güvenliğimiz için en yakın servise mutlaka aracımızın bakımlarını yaptırmamız gerekiyor" dedi.
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