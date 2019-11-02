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İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi sordu: Erdoğan mı, İmamoğlu mu?

İstanbul seçimlerini bilen Ada Araştırma şirketi, vatandaşlara "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 45,1'i Erdoğan'ı, yüzde 26,6'sı ise Ekrem İmamoğlu'nu tercih etti.
 02 Kasım 2019 22:21
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İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi sordu: Erdoğan mı, İmamoğlu mu?

Ada Araştırma şirketi, kamuoyu yoklamasını 26 ilde gerçekleştirdi. 18 yaşının üzerinde toplam bin 700 katılımcıyla gerçekleşen çalışmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Ada, yurttaşlara "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. İstanbul seçimlerini doğru tahmin etmesiyle bilinen şirketin sonuçlarına göre Erdoğan, İmamoğlu'nun yaklaşık 20 puan önünde. İşte anketin sonucu:

ERDOĞAN YÜZDE 45, İMAMOĞLU YÜZDE 26

Önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak bilgisayar destekli telefonla yapılan ankete göre halkın Cumhurbaşkanlığında tercihi yüzde 45,1 ile Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ı yüzde 26,6 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. İYİ Parti Lideri Akşener yüzde 6,1 ile 3'üncü sırada yer alırken Devlet Bahçeli yüzde 5,3 puanda kaldı. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 8,4 puan alan Selahattin Demirtaş'ın yüzde 4,2 puanda kalması ise dikkat çekti.
Memurlar.Net
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