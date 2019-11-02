Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) eğitim alanında verdiği tavsiye kararları öğrencileri, haklarını aramaları için KDK'ya başvuruya yöneltiyor.

Açık Liselilere Staj Ücreti Ödensin

Malatya'dan KDK'ya başvuran açık lise öğrencisi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde staj yaptığını, bir süre staj ücreti aldığını ancak sonrasında açık liselere staj ücreti verilmez denilerek maaşının ödenmediğini ifade etti. KDK yaptığı inceleme ve araştırmalar neticesinde öğrenciye mesleki eğitiminin karşılığı olarak hak ettiği ücretin hesaplanarak en kısa sürede ödenmesi konusunda tavsiye kararı aldı.

Kopya kanıtlanmıyorsa disiplin cezası kaldırılsın

İstanbul'dan kuruma başvuran başka bir öğrenci ise üniversitedeki sınavı esnasında kopya çektiği gerekçesiyle hakkında tutanak tutulduğunu, eğer dersinden kalırsa bursunu kaybedeceğini söyleyerek disiplin cezasının iptalini istedi. Ombudsmanlık uzmanları üniversite yönetimi, sınav gözetmenleri ve öğrencinin kendisinden kopya çektiği iddia edilen ancak kendisine suçlama yapılmayan arkadaşının beyanlarını dikkate alarak tavsiye kararı verdi. Tavsiye kararında öğrencinin kopya çektiğinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlanamadığını, kopya çektiği iddia edilen arkadaşına bir işlem yapılmamasının eğer olay vuk'u bulduysa hakkaniyetsiz olduğu, bu nedenlerle disiplin cezasının tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması gerektiği yer aldı.

İlkokul bahçesindeki trafo kaldırılsın

Bursa'daki ilköğretim okulunun bahçesinde bulunan trafo da şikayete konu oldu. Okulun velileri yaptıkları şikayette elektrik trafosunun çocukların can güvenliği açısından risk taşıdığı için kaldırılması istemiyle kuruma başvurdular. KDK idarenin konu hakkındaki açıklamaları ve mevzuat incelemesinin ardından trafonun etrafına ilk etapta korunak veya çit çekilerek güvenliğin sağlanmasını istedi. Kısa vadede kalıcı bir çözümün sağlanması için ise Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve elektrik dağıtım şirketinin bir toplantı yapması akabinde trafonun kaldırılması amacıyla gerekli çalışmalara başlanması için ilgili kurumlara KDK tarafından tavsiye kararı verildi.

Lise öğrencisi okuldan 20:50'de çıkıyor

Eğitim alanında yapılan başvurulara hızlı ve etkili çözümler sağlayan KDK'ya gelen bir şikayet dilekçesi ise ikili eğitimin zorluklarını ortaya koydu. Ankara'dan kuruma başvuran bir lise öğrencisinin velisi, oğlunun okuldan 19:40'da çıkarken, saatlerinin değiştirilerek eğitimin 14:20-20:50 saatleri arasında alındığını söyledi. Öğrencinin evine 21:30'da ulaşabildiğini söyleyen baba, oğlunun yemek yemeye bile mecalinin kalmadığını, neredeyse yatma saatinde eve geldiğini söyledi. Eğitim saatlerinin eski düzenine dönmesini isteyen babanın başvurusu KDK tarafından incelenmeye alındı.