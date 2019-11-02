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Kemiklere zarar veren besinlere dikkat!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu, beslenmenin kemik sağlığını korumak için de önemli olduğunu belirterek, "Çocukluk çağında tüketilen gıdalar ilerleyen yaşlarda meydana gelebilecek kemik hastalıklarının riskini azaltabilir" dedi.
 02 Kasım 2019 22:46
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Kemiklere zarar veren besinlere dikkat!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu, beslenmenin kemik sağlığını korumak için de önemli olduğunu belirterek, "Çocukluk çağında tüketilen gıdalar ilerleyen yaşlarda meydana gelebilecek kemik hastalıklarının riskini azaltabilir" dedi.

Özellikle başta kalsiyum ardından D Vitamini, K vitamini, fosfor ve magnezyumdan zengin besinleri tüketmenin kemik gelişimini ve sağlığını korumak için önemli olduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu, "Süt ve süt ürünleri dışında balıklardan bazıları (somon,ton,sardalya gibi) ayrıca karaciğer içinde oldukça faydalı olan enginar bunun dışında sebzelerden ıspanak, kırmızı biber, brokoli lahanası, domates, muz, portakal gibi besinler, belirli ölçüde tüketmek kemik sağlığı açısında önem taşır. Kemik gelişimi için gerekli besin kaynaklarından özellikle yoğurt, peynir ve süt vücudumuzda 35 yaşına kadar stok oluşturabiliyor. Yani 35 yaşına kadar alınan bu tarz gıdalar ileride oluşabilecek kemik erimesinin önüne geçebilecekken bu yaştan sonra alınan kalsiyum depoları, stoklarımızı arttırmaz, sadece mevcut depoyu muhafaza eder" diye konuştu.

Kemik sağlığı için zararlı olan bazı besinlerinde olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Rızvanoğlu, "Öncelikle tuz, yapılan araştırmalar göre tuzu aşırı tüketen kişilerde kemiğin kırılma olasılığı 4 kat fazla olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tuz tüketimine kemik sağlığı içinde özen gösterilmeli. Ayrıca asitli içecekler kemiklerin tükenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle asitli içeceklerin tüketimine dikkat edilmelidir. Yine çok fazla protein tüketmek kemikler için zararlı olabiliyor. Kahve birçok kişi için vazgeçilmez içecektir ancak günde 2 fincandan fazla kahve tüketmek kahvenin içerindeki ksantin ile idrara kalsiyum salınımı arttırır bu da yavaşça kemiklerin demineralize olmasına neden olur. Bu nedenle kemik sağlığı için günde 2 fincandan fazla kahve tüketmemek gerekir. Ayrıca sigara kemikler için son derece zararlıdır. Sigara, kemiğin beslenmesini sağlayan yeni damar oluşumunu engeller ve mevcut damarların da tıkanmasına yol açar" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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