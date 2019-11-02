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Tarihi Paşabahçe Vapuru hayat bulacak

Beykoz sahilinde söküme gideceği günü bekleyen Tarihi Paşabahçe Vapuru için beklenen adım atıldı. Beykoz Belediyesi tarihi vapurun şehre kazandırılması ve yeniden yüzer hale gelmesi şartıyla Şehir Hatları'na devrini içeren meclis kararı hazırladı.
 02 Kasım 2019 22:51
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Tarihi Paşabahçe Vapuru hayat bulacak

Beykoz sahilinde söküme gideceği günü bekleyen Tarihi Paşabahçe Vapuru için beklenen adım atıldı. Beykoz Belediyesi tarihi vapurun şehre kazandırılması ve yeniden yüzer hale gelmesi şartıyla Şehir Hatları'na devrini içeren meclis kararı hazırladı.

İstanbul Boğazı'nın en hızlı vapuru ve hafızası, atıl durumda kaldığı için Liman İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla sökümüne karar verilen 67 yaşındaki Tarihi Paşabahçe Vapuru Beykoz Belediyesi'nin girişimleriyle yeniden hayat buluyor.

İstanbulluların yaşatılması için kampanya başlattığı tarihi vapurun akıbeti Beykoz Belediyesi kasım ayı meclisinin ilk oturumunda görüşülerek karara bağlanacak. Paşabahçe Vapuru'nun 2 yıl içinde yüzer hale getirilmesi şartıyla Şehir Hatları'na bedelsiz tahsisini içeren gündem maddesi oylamaya sunulacak.

Kararın Beykoz Belediyesi meclisinden geçmesi halinde vapur, tamir, bakım ve onarımı için tersanenin yolunu tutacak, restorasyonun ardından geçmişte olduğu gibi yeniden yolcularla buluşacak.

Tarihi vapurla ilgili açıklama yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "İstanbul'un hatırasına nakşolmuş, vatandaşlarımızdan yaşatılmasına yönelik yoğun talep gelen Paşabahçe vapuru için harekete geçtik. Tarihimizi yaşatmak adına meclisimize teklifte bulunduk ve umuyorum ki Pazartesi oybirliği ile karara varacağız. İstanbulumuz'a hayırlı olsun." dedi.

İtalya'dan İstanbul Boğazı'na

1952 yılında İtalya'nın Toronto şehrinde savaş gemisi olarak yapılan tarihi vapur, 2. Dünya Savaşı sona erince Türkiye'den gelen talep üzerine İtalya'da bir gecede şehir hatları formuna çevrilir. Uzun yıllar Boğaz'ın iki yakasında şehrin beyefendilerine hanımefendilerine hizmet verir.

2010'da emekliye ayrılan Paşabahçe Vapuru Beykoz sahiline demirlenmişti. Yeterli kaynak ve sponsor bulunamadığı için gerekli restorasyon ve bakımı yapılamayan vapur bir dönem nikah salonu olarak hizmet verdi. Beykoz Belediyesi tarafından dalış turizmine kazandırılması için girişimlere konu olan gemiye deniz güvenliği gerekçesiyle ilgili kurumlardan onay çıkmamıştı.
İhlas Haber Ajansı
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