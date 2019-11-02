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'Tarihi konaklar' öğrencilerin çalışmaları ile parıldayacak

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi konaklar, gönüllü üniversite öğrencilerinin röleve çalışmaları ile geleceğe taşınıyor.
 02 Kasım 2019 23:03
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'Tarihi konaklar' öğrencilerin çalışmaları ile parıldayacak

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan ve geçmişi Roma dönemine dayanan tarihi konaklar, akademisyenlerin ve gönüllü üniversite öğrencilerinin konaklardaki çalışmaları ile gelecek nesle aktarılacak.

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı bölgelerden olan ve hemen hemen her köşesinde o döneme ait izler taşıyan Osmaneli'deki 50'nin üzerindeki tarihi konak, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden gelen mimarlık tarihi bölümü akademisyenleri ve projeye katılan gönüllü öğrencilerin röleve, restorasyon ve iç tasarım çalışmaları ile aslına uygun şekilde aslına uygun olarak onarılacak.

Bölgedeki tadilat nedeniyle her sokağından testere ve çekiç seslerinin yükseldiği ilçe bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen konaklardaki çalışmalarda, konakların yapımında kullanılan malzemelerin incelenerek, öğrenciler ve akademisyenlerce kayıt altına alınıyor.

Bilime ev sahipliği yapacak olan, kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen konaklar, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığına ait proje ile Osmaneli Belediyesi tarafından yeniden hayata döndürülüyor.

Osmaneli'nin bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını kaydeden Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi konakların öğrencilerin çalışma atölyesi olduğunu söyledi.

Tarihi konakların önemli bir projeye ev sahipliği yaptığını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Mühendislik ve mimarlık bölümünden 100 kadar öğrenci ve hocalarımız buradalar. Osmaneli Tarihi Konakları'na eğitimden de ilgi var, hem derslerini hafifletmek hem de uygulamalı olarak öğrenmek için öğrencilerimiz burada. Bize de bu çalışmaların çok büyük faydası oluyor. Röleve çalışması yapılmayan konaklarımız, öğrencilerimizin çalışmaları ile yapılmış oluyor."

Öğrencilerin tarihe meraklı olduğunu ve her santimi dikkatlice incelediğini ifade eden Şahin, "Burada çalışma yapan öğrencilerimiz ve hocalarımızın, Osmaneli konakları ile ilgili önerileri bizim için yol gösterici olacak. Bu anlamda bu çalışmalara çok önem veriyoruz. Bizim burada turizm anlamında yol kat etmemizdeki en önemli destekçilerimiz üniversiteler, onların görüşlerini alarak, yanlış yapmadan, kamu kaynaklarını doğru şekilde kullanmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Yaldız da, bölgenin tarihi anlamda büyük öneme ve değere sahip olduğunu belirtti.

Konakların gönüllü öğrenciler ve kendilerinin gözetiminde incelendiği, röleve çalışmalarının yapıldığını anlatan Yaldız, şunları kaydetti:

"Osmaneli Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliği ile tarihi konakların korunması adına bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarda öğrencilerimiz, tarihi konaklardan belirlenen 9 tanesinin röleve çalışmasını yapıyor. Ardından da restorasyon projelerini hazırlayarak, bu tür tarihi yapıların gelecek nesle aktarılması için onların korunması projelerini yapacaklar."

Yaldız, çalışmaların ardından konakların gelecek nesle doğru bir biçimde aktarılacağını vurgulayarak, "Bu konakların, Osmaneli Belediyesi tarafından Kültür Bakanlığı hibe projeleri kapsamında değerlendirmesi planlanmaktadır. Bunların da bir kısmı turizme kazandırılacak, bir kısmı da kamu yararına dönüştürülecek. Bunların son planlaması yapılan çalışmalar sonunda belirlenecek." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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