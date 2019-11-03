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Yeniden yaz sıcakları geliyor-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor
 03 Kasım 2019 06:15
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Yeniden yaz sıcakları geliyor-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın (Pazartesi) gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
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