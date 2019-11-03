Ahmet ÜNLÜ'nün köşe yazısı;

Hangi kamu personeline aylık 14 bin 975 TL ödenecek?

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan kamu görevlilerinden şartları uygun olanlardan Dışişleri Bakanlığı'nca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye'de yerleşik bulunan merkez veya temsilciliklerinde görevlendirilenlere ne kadar ücret ödenecek?

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ekinde yer alan E Cetveli'nde konuyla ilgili detay bilgilere yer verilmiştir. Bu çerçevede açıklamalar da bulunacağız.

Görevlendirileceklerde hangi şartlar aranır?

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan kamu görevlileri; Dışişleri Bakanlığı'nca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye'de yerleşik bulunan merkez veya temsilciliklerinde aşağıdaki şartları taşıyanlar görevlendirilebilmektedir. Görüleceği üzere bunların memur olmaları şart değildir. Dolayısıyla kamu görevlisi olması yeterlidir. Yani memur, işçi, asker, sözleşmeli personel gibi kamu görevlisi olunması gerekmektedir.

1- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden (A) düzeyinde puan almaları veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

2- İlgili Bakan'ın onayı.

Bu iki şartı taşıyan kamu görevlileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 80'inci maddesi uyarınca belirlenen kontenjanlar dahilinde iki yıla kadar stajyer memur olarak görevlendirilebilmektedir. Gerekirse bu süre bir katına kadar uzatılabilmektedir.

Bu kontenjanlar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmektedir.

Bunların mali hakları nasıl belirlenir?

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan bu şekilde görevlendirilenler, mali ve sosyal haklarını kurumlarından almaya devam ederler.

Bunlara, mali ve sosyal haklar kapsamında bir ayda yapılan toplam ödeme tutarı ile 104.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar arasındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın kurumlarınca ayrıca her ay ödenir. Yani 104.000 x 0,143998 (2020 yılının ilk dönemindeki maaş katsayısı) = 14.975,79 TL ile ilgilinin kurumundan aldığı maaş arasındaki fark ödenecektir. Dolayısıyla ilgiliye ödenecek toplam ücret toplamda 14.975,79 TL olacaktır. Maaş katsayısı arttıkça da alınacak ücret artmaktadır.

Bunlara mecburi hizmet zorunluluğu var mıdır?

Bunlar hakkında 657 sayılı Kanun'un ek 34'üncü maddesinin birinci fıkrası ve 79'uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri uygulanır.

657 sayılı Kanun'un ek 34'üncü maddesinde yer alan; "İlgili kanunlarına göre; öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen kamu personeli yurtdışında bulundukları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu şekilde yurt dışına gönderilecek personelden, örneği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış 'Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi' alınır" hükmü gereğince ilgililer mecburi hizmet yükümlüsüdür.

Bunlara başka ödeme yapılır mı?

Bu şekilde memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere ilk gidişleri ve kurumlarına dönüşleri için 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun sürekli görevle atananlara ilişkin hükümleri uyarınca kurumlarınca harcırah ödenir.

2020 yılında ne kadar evlenme yardımı ödenecek?

2828 sayılı Kanun'un Evlenme Yardımı başlıklı 32'nci maddesinde; "Kuruma ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet memuru aylığının birbuçuk katı tutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir" hükmüne yer verilmiştir.

Ancak, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin K Cetveli'nde; "2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun 32'nci maddesinde yer alan "en yüksek devlet memuru aylığının birbuçuk katı tutarında" ibaresi, 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasındaki dönemde "15.325 gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır" hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere 2020 yılının ilk altı ayı için 15.325 x 0,143998 = 2.206,76 TL evlenme yardımı yapılacaktır. Bu rakam 2020 yılı için belirlenen maaş katsayısındaki artışa göre yeniden belirlenecektir.

2020 yılında intörn eğitimi alan tıp öğrencileri ne kadar ücret alacak?

2547 sayılı Kanun'a göre üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dahil) tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden oniki ay süreyle 4.702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenecektir.

Bunlar hakkında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaz ve bunlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası ile analık sigortası açısından sigortalılık ilişkisi kurulamaz. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu'nca müştereken belirlenmektedir.

Bu ödeme tutarı ise; 4.702 *0,143998 = 677 TL'dir.