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Türkiye'den ABD'ye mektup: Terörist başını meşrulaştırma çabaları yanlış!

"Tarih, siyasi meclisler tarafından yeniden yazılamaz" denilen mektupta, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının saldırı değil savunma olduğu vurgulandı
 03 Kasım 2019 07:00
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Türkiye'den ABD'ye mektup: Terörist başını meşrulaştırma çabaları yanlış!

ABD Temsilciler Meclisinde Türkiye'yi hedef alan iki tasarının kabul edilmesine ilişkin tepkiler sürerken; Türkiye, bu konuda rahatsızlığını dile getiren bir mektup yazdı. TBMM Türkiye -ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker, muhatabı olan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi isimlere mektup gönderdi. 31 Ekim 2019 tarihli, Dostluk Grubu Eş Başkanlarına hitaben yazılan 3 sayfalık mektupta iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekilirken; Ermeni iddialarının gerçekleri yansıtmadığı belirtildi. Mektupta sözde Ermeni soykırımı iddialarına yönelik özetle şu ifadeler yer aldı: Talihsiz bir hata veya kötü bir tesadüf değilse 29 Ekim gibi Türkiye halkı tarafından önemli bir günde kabul edilmiş olmasını hasmane bir yaklaşım olarak değerlendirmemek mümkün değil. Tarih siyasi meclisler tarafından yeniden yazılamaz.

Mektupta, Barış Pınarı Harekatı'na da değinildi. Harekatın amacının saldırı değil savunma olduğu vurgulanarak "DEAŞ, PKK/YPG/PYD, FETÖ ve daha pek çok örgütle aynı anda mücadele eden Türkiye, müttefiki ABD'yi bu mücadelede karşısında değil, yanında görmek istemektedir. İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan "Mazlum Kobane" kod adlı Ferhat Abdi Şahin isimli teröristin meşrulaştırılması yanlıştır ve bu hatadan ivedilikle geri dönülmelidir" denildi.

EKER: DOSTLUĞA SIĞMAZ

TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker bir grup gazeteciye mektubu ve bundan sonra atılacak adımları anlattı. Eker, ABD Temsilciler Meclisinden çıkan iki kararın dostluğa da müttefikliğe de sığmayacak bir tutum olduğunu söyledi.

Damla Peker
Türkiye
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