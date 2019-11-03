Ak Parti'de değişim büyük olacak

AK Parti'nin 7'inci Büyük Olağan Kongresi takvimi kapsamında, yılbaşından itibaren ilçe kongrelerinin başlaması ve teşkilatlardaki yeni yönetim yapısının büyük oranda gençlerden oluşmasına yönelik çalışma yapılıyor. AK Parti yönetimi, 1 Ocak'tan itibaren ilçe kongrelerini, nisan ayından itibaren ise il kongrelerini başlatacak. İlçelerden başlamak üzere yönetim kademelerinde 'Eş-dost' düzenine geçit verilmeyecek. Hem illerde hem de ilçelerde, partiyi taşıyacak isimler yönetime getirilecek. Parti kaynakları, kongrelerde yönetime getirilecek isimlerle ilgili kriterlerin belirlendiği, bu kapsamda teşkilatlarda yüzde 60'ın üzerinde bir oranda değişime gidileceğini dile getirdi. AK Parti kurmayları "Teşkilatlarda gençlere ağırlık verilecek ve güçlü bir yönetim yapısı kurulacak. Cumhurbaşkanı'mızdan edindiğimiz izlenim değişimin büyük olacağı yönünde. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin gücü teşkilatlara da yansıtılacak" değerlendirmesini yaptı.

ADAY TESPİTLERİ YAPILIYOR

AK Parti yönetimi, her il için ayrı 'İl koordinatörü' de belirledi. Eski ve yeni milletvekillerinden oluşan il koordinatörleri, kongre sürecine ilişkin sorumlu oldukları illerde çalışma yapmaya başladı. Özellikle, o ilin ileri gelenleri, STK'ları, mevcut milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri ile tek tek görüşerek, kongre sürecine ilişkin önerilerini alınıyor. Görüşmelerde, 'Değiştirilmesi istenen teşkilat yöneticileri ve bunun gerekçeleri' soruluyor. Anket formatında yapılan görüşmelerde, yönetime getirilecek yeni isimlerin kim olabileceği konusunda da tespitler yapılıyor. Bu çalışmalar sonucunda il başkanı adaylarının isimleri alternatifli olarak Cumhurbaşkanına sunulacak. Kongrede kimin aday gösterileceğine, Erdoğan'ın o ilin milletvekilleri ve parti yöneticileri ile yapacağı değerlendirmelerden sonra karar verilecek.

ÇATLAK SESLER SİZİ YILGINLIĞA İTMESİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan önceki gece, AK Parti Ankara İl Başkanlığının toplantısına telefonla bağlanarak, büyük kongre sürecine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan şöyle konuştu: Büyük kongreye giderken bu yolda özellikle hep söyledim; Ömerleri bulacağız. Kararlarımız noktasında çok hassas davranacağız. Özellikle kadın ve gençlik kollarımızla da çok güçlü çıkışlar yapmak suretiyle inşallah kongrelerin ardından 2023'e farklı bir şekilde gitmiş olacağız. Bazı çatlak sesler veya safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin. Bunların hepsi gider ama işin aslı yerinde kalır. Bünyemiz çok sağlam, bünyemiz çok çok güçlü. Yedi düvel, AK Parti'ye karşı bir gayretin içerisinde ama onlar, buralardan asla yel bile koparamaz.

YÜCEL KAYAOĞLU