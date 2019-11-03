Öğrenciye Külliye'de iş imkanı
|03 Kasım 2019 07:30
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, kapılarını başarılı öğrencilere açıyor. İnsan Kaynakları Ofisi ve Finans Ofisi Başkanlığında görevlendirilmek üzere haftada asgari 2,5 iş günü çalıştırılmak üzere öğrenci alımı yapılacak. Bu kapsam, Türkiye'de eğitim veren tüm üniversitelere yazı gönderildi. Bu çalışma ile kamuda istihdam konusunda bir dönüşüm başlatılacak ve başarılı gençler yeteneğine uygun bir şekilde değerlendirilecek.
YAZILAR GÖNDERİLDİ
Üniversitelerde kurulan "Kariyer Merkezleri" aracılığı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk defa Ocak 2019'da başlatılan "Kısmi Zamanlı Öğrenci İstihdamı Programı"nın ikincisi için ilanlar Türkiye'de eğitim veren tüm üniversitelere gönderildi. Geçtiğimiz Ocak ayında programa üniversitelerin "Kariyer Merkezleri" aracılığı ile başvuran 524 öğrenciden 24 tanesi kısmi zamanlı olarak İnsan Kaynakları Ofisi'nde istihdam edildi. Programın tamamlamasının ardından gerekli aşamaları başarı ile tamamlayan 9 öğrenci tam zamanlı olarak ofiste çalışmaya başladı.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Yeni yayınlanan ilana lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabiliyor. Tüm adaylarda iyi düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak geekiyor. Ayrıca, 4 üzerinden 2,5 ve üzeri bir not ortalamasına sahip olma şartı aranıyor. Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan "Kariyer Kapısı" adlı başvuru platformu üzerinden 17 Kasım 2019 tarihine kadar yapabilecek. Kariyer Kapısı platformu sayesinde adaylar, istihdam edilecekleri daireler tarafından aranan özel şartları görürek başvurularını niteliklerine uygun daire ve birim başkanlıklarına iletebilecek.
Fazlı Şahan
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