Uzmanından doğalgaz faturasını azaltacak yöntemler

Hava sıcaklığının giderek düşmeye başlamasıyla bazı illerde petekler ısıtılmaya başladı. Bu yıl yapılan iki zamla doğal gazın birim fiyatı yaklaşık yüzde 30 artınca tüketiciler, daha tasarruflu harcamanın yolarını aramaya başladı. Bu durumda ilk akla gelen kombiyi kapatmak oluyor. Ancak uzmanlar, bu yöntemin pek doğru olmadığını söylüyor. Evde alabileceğiniz küçük önlemlerle doğalgaz faturasını düşürebilirsiniz.

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özokumuşoğlu ile kış gelmeden kombinin bakımı ve enerji tasarrufuyla ilgili neler yapılması gerektiğini konuştuk. Türkiye'de yıllık 2 milyon adedin üzerinde kombi üretim kapasitesi bulunduğunu belirten Özokumuşoğlu, "Türkiye'deki iç pazarın büyüklüğü ise 1 milyon 200-300 bin adet civarında. Bu sektör ülkemize ciddi anlamda ihracat katkısı sağlıyor" dedi.

SERVİS AĞINA DİKKAT

Tüketicinin kombi alırken fiyat odaklı yaklaştığını dile getiren Özokumuşoğlu, ürünlerde fiyatın önemli olduğunu ancak gaz yakan bir cihaz olduğu için dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Kombi alırken kaliteli olmasının yanı sıra, arkasında güçlü bir servis ağı bulunması gerektiğinin altını çizen Özokumuşoğlu, vatandaşın bütçesine göre hemen hemen her segmentte ürün olduğunu söylüyor.

BİNA YALITIMI ÇOK ÖNEMLİ

Özokumuşoğlu, enerji tasarrufu için neler yapılması gerektiği konusunda önemli bilgiler veriyor. Binanın yalıtımının çok önemli olduğunu vurgulayan Özokumuşoğlu, Yeni binalarda bu var ancak eski binalarda bina yalıtımı istediğimiz ölçüde değil. Dış cephe yalıtımı önemli. Kapıların, pencerelerin aliminyum veya plastik, yeni nesil doğramalardan olması, çift cam olması, bu zaten tasarruf anlamında size ciddi katkı sağlıyor" dedi.

YOĞUŞMALI CİHAZLAR FATURAYI DÜŞÜRÜYOR

Son yıllarda kombi sektöründe ciddi bir dönüşüm olduğuna dikkat çeken Özokumuşoğlu, şu bilgileri verdi: "Eski tip daha düşük verimli cihazlar yerine yoğuşmalı dediğimiz çok daha yüksek verimli cihazların satışı konveksiyonel cihazlar üretimden ve satıştan kalktı. Tamamen yoğuşmalı cihazların satışı yapılıyor. Bu ciddi anlamda verimi yükseltti. Bu doğalgaz faturasını azaltacak ana unsurlardan bir tanesi olur. Konvansiyonel kombilere oranla yoğuşmalı kombiler %30 tasarruf sağlıyor. Her sene mutlaka kombinin kış gelmeden önce bakımının yapılması doğalgaz tasarrufu yapılmasına ciddi anlamda katkı sağlar"

EVDE YOKKEN KAPATMAYIN

Türkiye'de ısı kaçağı olan konutların olduğunu ifade eden Mehmet Özokumuşoğlu, şunları kaydetti: "Kombiyi kapattığınız zaman soğuyan odaların veya evin genelinin tekrar belli konfor sıcaklığına ulaşabilmesi için ister istemez, çok daha yüksek performansla çalışıp yüksek yakıt tüketiyor." Oda sıcaklığını belli bir seviyede sabit tutma moduna alındığı anda daha düşük yakıt tüketimi ile belli bir sıcaklığın oluştuğunu belirten Özokumuşoğlu, "O yüzden kombiyi açıp kapatmak yerine belli bir asgari sıcaklıkta çalışır durumda tutmak hem performans anlamında hem de fatura anlamında tüketicilere yardımcı olur. Türkiye'de çok yapılan bir hata var. Peteklerin önüne eşya koyuluyor veya üstü kapatılıyor. Bunlarında mutlaka önünün açık olması gerekiyor" uyarısında bulundu.

Mesude Demirhan