Aynı dönerciden tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlendi
|03 Kasım 2019 07:35
|Yazdır
Afyonkarahisar'da aynı dönerciden tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Erenler mahallesinde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen onlarca kişi zehirlendi.
Edinilen bilgilere göre; çoğu üniversite öğrencisi 67 kişi, bu gece mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle ambulans ve kendi imkanları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. İlk belirlemelere göre aynı saatlerde hastaneye başvuran 67 kişiye de gıda zehirlenmesi teşhisi konularak tedavi altına alındı.
Öte yandan zehirlenen kişilerin bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde aynı dönerciden döner yedikleri öğrenildi.
Meydana gelen gıda zehirlenmelerinin ardından polis ekipleri zehirlenen öğrencilerin tedavilerinin ardından ifadelerini alırken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iş yerinden numune alınarak araştırma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kendi doğum günü partisinden dönerken kazada öldü
03 Kasım 2019 06:31
|Gerçek sonradan ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti
02 Kasım 2019 23:08
|Kayıp yönetmen, dere yatağında ölü bulundu
02 Kasım 2019 21:21
|Konya'da çöp konteynerinde bir haftalık bebek bulundu
02 Kasım 2019 20:51
|Kar ortağı olmak istediler, 400 bin lira kaptırdılar
02 Kasım 2019 20:46
|İzmir'de 4 milyon liralık sahte giyim ürünü ele geçirildi
02 Kasım 2019 18:57
|KKTC'de yürek yakan kaza; polis ile eşi kazada öldü
02 Kasım 2019 16:23
|Kıbrıs gazisi dolandırıcılara 120 bin TL kaptırdı
02 Kasım 2019 15:35
|Nöbetçi noterlikte işlem sayısı 400 bine yaklaştı
02 Kasım 2019 15:03
|Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
02 Kasım 2019 14:23