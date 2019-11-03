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Yüzümüze gözümüze hileli ürün bulaştı

Hile kozmetiğe de sıçradı. Son kullanma tarihine 1-2 hafta kalan ürünler kasa arkasında 'Dev kampanya' diye satılırken, tarihi geçenler ise internet ve pazarda dolaşıyor. Uzmanlar, bunun ağır hastalıklara yol açtığını söylüyor
 03 Kasım 2019 08:30
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Yüzümüze gözümüze hileli ürün bulaştı

Gıda ve ilaç takviyelerinde yapılan hileler ve sahtecilik, kozmetik sektörüne de sıçradı. Kozmetik mağazalarının "Büyük indirim", "Dev kampanya" başlıklarıyla duyurusunu yaptığı, kasa arkasında "50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 50 indirimli" şeklinde sunduğu ürünlerin büyük bölümünün son kullanma tarihinin bitimine 1-2 hafta kala satıldığı ortaya çıktı. Kapağı açıldıktan sonra ortalama 6 aylık kullanım ömrü olan nemlendirici, şampuan, ruj, rimel, fondöten gibi kozmetik ürünlerini son kullanma tarihinin bitimine yakın alan tüketicinin tarihi geçmiş ürün kullanmaya başladığını belirten uzmanlar, bu durumun ciltte reaksiyonun yanı sıra sürekli kullanımda da ağır cilt hastalıklarına yol açabileceğini vurguluyor. Piyasada bu ürünlerin oranının yüzde 30'larda olduğunu belirten sektör temsilcileri, sık sık düzenlenen kampanyaların arkasında ise bu stokları eritme kaygısının yattığını belirtiyor.

BÜYÜK GELİR KALEMİ

Kasa arkası ürünlerin mağazaların çok büyük bir gelir kalemi haline geldiğini aktaran eski bir kozmetik mağazası çalışanı, "Bu ürünler hem mağaza hem de ürün sahibinin işbirliği ile kasa arkasında indirimli satılıyor. Ancak bunların birçoğunun ya tarihi geçmiş oluyor ya da son kullanma tarihine 1-2 gün kalmış oluyor. Mağaza son kullanma tarihine bir gün kala dahi bu ürünü satma hakkına sahip. Dolayısıyla yaptığı yasal. Ancak bir ürünün ortalama ömrünün 6 ay olduğunu varsaydığımızda tüketici aslında tarihi geçmiş bir ürünü kullanmaya başlıyor" aktarıyor.

AYRI BİR PAZAR OLUŞTU

Kozmetik ürünlerindeki bir diğer tehlike ise internet ve pazarda dolaşıyor. Tarihi geçmiş ürünlerin toplanıp imha edilmesi gerekirken bunun da bir pazarının oluştuğunu anlatan uzmanlar, "Tarihi geçmiş ürünleri toplayan firmalar var. Bunlar ürünlerin tarihini silip piyasaya veriyorlar. Daha sonra da bunu ya sosyal medya üzerinden ya da pazardan satışa sunuyorlar. Piyasada örneğin 100 TL olan bir güneş kremi internette 'büyük indirim' aldatmacasıyla 30-40 TL'den satılıyor. Aslında onun değeri 10 TL dahi değil çünkü içindeki etken madde özelliği yitirmiş" diyor.

CİLTTE TAHRİBATA YOL AÇIYOR

DERMATOLOJI uzmanı Doç. Dr. Gökhan Okan, "Son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünler bakterilere karşı açık hale gelir. Bu da ciltte tahribata yol açar. Egzama, kaşıntı, kızarıklık gibi deride alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Enfeksiyona neden olabilir. Deri dış etkene karşı daha duyarlı hale gelir. Uzun süre kullanıldığında ise ağır dermatolojik vakalara yol açar" dedi. Uzman Göz Doktoru Murat Direl de, tarihi geçmiş rimel, likit, göz kalemi gibi ürünlerin gözde kızarma, kaşıntı, sulanma ve batma gibi şikayetlere yol açabileceğini belirterek, "Önlem alınmazsa görme kaybına dahi neden olabilir " diye konuştu.

2 YIL KALAN ÜRÜN IHRAÇ EDILEMIYOR

İSTANBUL Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, ihraç edilen kozmetik ürünlerinin son kullanma tarihinin 2 yılın üstünde olması gerektiğini belirterek, "İhraç ürünlerinde gösterilen hassasiyet iç pazara gösterilmiyor. Yeterli denetim yok. Tarihi geçmiş binlerce ürün pazarlarda etiketi silinerek dolaşıyor. Herkes fiyat odaklı.Ucuz diye alıyor, sağlığını tehlikeye atıyor" dedi.


Betül ALAKENT
Sabah
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