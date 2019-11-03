Elektriği en çok bu saatte tükettik
|03 Kasım 2019 09:11
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Türkiye'de dün günlük bazda toplam 722 bin 725 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 726 bin 933 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 937 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 343 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün toplam 722 bin 725 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 726 bin 933 megavatsaat olarak kaydedildi.
Söz konusu üretimde ilk sırada 204 bin 256 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 136 bin 494 megavatsaat ile doğal gaz ve 124 bin 138 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 7 bin 756 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 964 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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