Yapay kalpte Türk devrimi...Wi-Fi ile çalışacak

Almanya'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Victress Ödülü'ne layık görülen ve yılın doktoru seçilen kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın davetlisi olarak İstanbul'da düzenlenen 6.Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na katıldı. 1970'lerde yapılan ve bugün halen kullanılan yapay kalp cihazını ekibiyle birlikte geliştirmek için çalışan Gürsoy, projesinin detaylarını ilk kez AKŞAM'a anlattı.

KABLOSUZ VE ELEKTRİKLİ OLACAK

Hastaların yapay kalbe hava veren 7 kg ağırlığındaki cihazı çanta gibi taşımak zorunda kaldığını belirten ünlü cerrah, "Teknoloji bu kadar gelişmişken Wi-Fi ile çalışan kablosuz yapay kalp cihazı üzerinde çalışıyoruz. Bu cihazda insanlar dışarıda çanta gibi alet taşımak zorunda kalmayacak. Her şey insan vücuduna monte edilecek. Elektrikle çalışacağı için de halen kullanılan yapay kalp cihazlarındaki 70 desibellik gürültü olmayacak" dedi. Çalışmalara 2010'da başladıklarını belirten Dilek Gürsoy, hayvan ve kadavra denemeleri sayesinde önemli yollar kat ettiklerini söyledi.

KADINLARDA KRİZ BELİRTİSİ FARKLI

Dr. Dilek Gürsoy, toplumda kalp krizini hep erkeklerin geçirdiği yönünde yanlış bir kanı olduğunu söyledi. Kadınlardaki kriz belirtilerinde farklılıklar olduğunu belirten Gürsoy, "Hastalarımızın çoğu erkek. Çünkü kadınlarımız krizi anlamıyor. Anlaşıldığında ölmüş oluyor. Avrupa'da kadınlara özel acil servisler yapılıyor. Bir kadın mide bulantısıyla gelebiliyor ama bu ani kalp krizi olabiliyor" dedi. İlaç firmalarının da denek olarak erkekleri kullandığına vurgu yapan Dilek Gürsoy, "Birçok kalp ilacını kadınlara verdiğinizde erkekteki etkiyi göremiyorsunuz" dedi.

EN BÜYÜK HAYALİM YAPAY KALP MERKEZİ KURMAK

Almanya'da 2012'de komple yapay kalp naklini gerçekleştiren ilk kadın doktor olan ve 7 yılda 30'dan fazla nakil yapan Dilek Gürsoy, ülkenin en saygın tıp ödüllerinden 'Victress Ödülü'ne layık görüldü. Almanya'da hala bu işlemi yapan tek kadın cerrah olduğunu belirten ve kadın hekimlere pozitif ayrımcılık isteyen Gürsoy, en büyük halini ise şöyle anlattı: "Yapay kalp merkezi kurmak istiyorum. Tecrübelerimi, kalp hastalarını yapay kalbe getirmeden tedavi edebilecek yapay zekayla birleştirmek istiyorum."

KALBİN DOSTU AŞK DÜŞMANI STRES

Gürsoy kalbin dostu ve düşmanını şöyle anlattı: "Kalp rahatsızlıklarını kilo, yağlı yemekler, şekerli gıdalar tetekliyor ama en önemli etken stres. İnsanlar "Her şeyi ben yapayım" düşüncesinde. Oysa işinizi ne kadar çok paylaşırsanız stres o kadar azalır. Kalbin en iyi dostu aşk. Karşı cinse duyulan anlamda değil. Müzik, sanat, spor aşkı olabilir."

BÜLENT ŞANLIKAN