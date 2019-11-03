Lice'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
|03 Kasım 2019 10:16
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Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendi.
Halen devam eden operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Böylece dün akşam etkisiz hale getirilenlerle birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
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