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Lice'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
 03 Kasım 2019 10:16
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Lice'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendi.

Halen devam eden operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece dün akşam etkisiz hale getirilenlerle birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Anadolu Ajansı
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