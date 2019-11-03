TÜVASAŞ'a, Milli Tren Projesi'nde çalışacak 12 mühendis alınacak
|03 Kasım 2019 10:25
|Yazdır
Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ), Milli Tren Projesi'nde çalışacak 12 sözleşmeli mühendis alacak.
TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünün, Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan ilanına göre, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre üniversitelerin "makine, elektrik-elektronik, endüstri, metalurji-malzeme, yazılım ve bilgisayar mühendisliği" bölümlerinden mezun olan 12 sözleşmeli mühendis alımı yapılacak.
Başvuru sonunda yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak adaylardan, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış, son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi veya ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan denk puana sahip olmaları isteniyor.
Gerekli şartları taşıyan adaylar, 22 Kasım mesai bitimine kadar "www.tuvasas.gov.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tel Abyad Hastanesi ayağa kaldırılıyor
03 Kasım 2019 11:36
|Yarım asırlık miras anlaşmazlığı arabuluculukla çözüldü
03 Kasım 2019 11:22
|Rengiyle ilgi çekti, cezayı da yedi
03 Kasım 2019 09:36
|İstanbullular dikkat...Bu yollar kapalı
03 Kasım 2019 08:20
|Öğrenciye Külliye'de iş imkanı
03 Kasım 2019 07:30
|Hangi kamu personeline aylık 14 bin 975 TL ödenecek?
03 Kasım 2019 06:46
|Tarihi Paşabahçe Vapuru hayat bulacak
02 Kasım 2019 22:51
|Mahkemeye gitmeyen dosyalar öğrencilere yardım oldu
02 Kasım 2019 22:40
|'Kopya kanıtlanmıyorsa disiplin cezası kaldırılsın'
02 Kasım 2019 22:33
|Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması
02 Kasım 2019 20:56