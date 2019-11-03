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TESK'ten esnaf ve sanatkarlar için indirim talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken : Ekonominin omurgası olan esnafımıza başta doğal gaz olmak üzere elektrik, su, akaryakıt gibi enerji kalemlerinde indirimli tarife uygulanmalı
 03 Kasım 2019 10:40
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TESK'ten esnaf ve sanatkarlar için indirim talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enerji kalemlerinde esnaf ve sanatkarlara özel indirimli tarife uygulanmasını isteyerek, "Ekonominin omurgası olan esnafımıza başta doğal gaz olmak üzere elektrik, su, akaryakıt gibi enerji kalemlerinde indirimli tarife uygulanmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada soğuk kış günlerinin yüzünü göstermesiyle birlikte esnafın sıkıntıya düştüğünü iddia ederek "Farklı iş kollarından birçok esnaf ve sanatkarımız doğal gaz fiyatlarının pahalılığından dolayı dükkanında kalorifer yakamıyor. Bunun yerine halen sanayi sitelerinde talaş ve yanmış yağ yakarak ısınmaya çalışan esnafımız var. Bu ısınma şekli çevreye verdiği zararın yanı sıra insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Ekonominin omurgası olan esnafımıza başta doğal gaz olmak üzere elektrik, su, akaryakıt gibi enerji kalemlerinde indirimli tarife uygulanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji kalemlerinde esnaf ve sanatkarlara özel indirimli tarife uygulanmasını isteyen Palandöken, özellikle küçük esnaf ve sanatkarların çok düşük sermayelerle açtığı ve kendi yağında kavrularak işlettiği dükkanlarda en az bir iki kişi çalıştırılarak istihdama katkı sağladığını bildirdi.

Palandöken, her bir dükkanın ortalama 4-5 kişilik bir ailenin gelir kapısı olduğunu ifade etti. Kısıtlı imkanlarla ayakta kalma mücadelesi veren esnafın sosyal güvenlik primleri, vergisi derken her yıl sermayesi kadar ödeme yaptığını aktaran Palandöken, cadde ve sokakları hareketlendiren, temizleyen, aydınlatan esnafın ayakta kalabilmesi için doğal gaz, elektrik, su, akaryakıt gibi enerji kalemlerinde indirim yapılması gerektiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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